Журналіст програми "ТаТоТаке" Андрій Сеньків розповів про проблеми з дисципліною у скандального нападника "Миная" Євгена Селезньова.
Про це він розповів в ефірі програми на YouTube.
"Відразу кілька джерел мені повідомляють, що Селезньов, тим чи іншим чином, порушує дисципліну. Він тримає дієту, багато працює на тренуваннях, ходить на бокс і... плюс він любить бухати. У нього вже було кілька загулів за період осені", - сказав Сеньків.
"Після забитого гола "Інгульцю" він знову поїхав гуляти. Була бійка, в якій Селезньов постраждав. На скріншоті можна побачити, що у нього щось не так з верхньою губою. Це якраз результат того, що сталося. Він приїхав з ранку на тренування, але не брав участі в ньому", - додав журналіст.
За словами Сеньківа, в "Мінаї" закривають очі на таку поведінку футболіста:
"Питання в тому, що клуб про це йому особливо нічого не говорить. Вони по суті знали, кого запросили в команду, і закривають на це очі. Були випадки, коли Селезньов приїжджав на базу в, скажімо так, несвіжому стані, було видно, що він не відійшов від вчорашніх загулів".
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При цьому журналіст зазначив, що у Селезньова є субординація по відношенню до тренерського штабу "Миная", чого не було в його попередньому клубі "Колосі".
Євген Селезньов: кар'єра і скандали після повернення в Україну
- Минулого року Селезньов повернувся в УПЛ, заявивши, що його мета - побити рекорд по голах в історії чемпіонатів України, який ділять Максим Шацьких і Сергій Ребров (по 123 голи). На рахунку Селезньова 117 голів у чемпіонатах України.
- Минулий сезон Селезньов починав у складі "Колоса", але в зимове міжсезоння зі скандалом був відрахований з клубу. Відрахування було пов'язано з порушенням режиму.
- У складі "Колоса" Селезньов провів 12 матчів, забивши 5 голів (всі - з пенальті). У другій половині сезону форвард не грав.
- За час перебування в Україні у Селезньова стався конфлікт з хорватським тренером "Дніпра-1" Ігорем Йовичевичем, який просив футболіста розмовляти українською. Пізніше Селезньов прокоментував цей конфлікт.
- Також Селезньов дав в Україні інтерв'ю, в якому образив уболівальників через своє прізвисько "Годувальник".
- Влітку 2021 року нападник підписав контракт з "Минаєм".
- У новому сезоні він назвав суперника "повією". Пізніше Євген погрожував фанатам, які були на трибунах, а також конфліктував з динамівцем Олександром Караваєвим.