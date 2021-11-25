Євген Селезньов порушує дисципліну в "Мінаї".

Журналіст програми "ТаТоТаке" Андрій Сеньків розповів про проблеми з дисципліною у скандального нападника "Миная" Євгена Селезньова.

Про це він розповів в ефірі програми на YouTube.

"Відразу кілька джерел мені повідомляють, що Селезньов, тим чи іншим чином, порушує дисципліну. Він тримає дієту, багато працює на тренуваннях, ходить на бокс і... плюс він любить бухати. У нього вже було кілька загулів за період осені", - сказав Сеньків.

"Після забитого гола "Інгульцю" він знову поїхав гуляти. Була бійка, в якій Селезньов постраждав. На скріншоті можна побачити, що у нього щось не так з верхньою губою. Це якраз результат того, що сталося. Він приїхав з ранку на тренування, але не брав участі в ньому", - додав журналіст.

За словами Сеньківа, в "Мінаї" закривають очі на таку поведінку футболіста:

"Питання в тому, що клуб про це йому особливо нічого не говорить. Вони по суті знали, кого запросили в команду, і закривають на це очі. Були випадки, коли Селезньов приїжджав на базу в, скажімо так, несвіжому стані, було видно, що він не відійшов від вчорашніх загулів".

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При цьому журналіст зазначив, що у Селезньова є субординація по відношенню до тренерського штабу "Миная", чого не було в його попередньому клубі "Колосі".

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Автор: Антон Дудар