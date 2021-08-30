Закарпатський клуб готовий понести покарання.

У сенсаційному поєдинку шостого туру УПЛ "Минай" та "Шахтар" сильнішого не виявили. Втім, гра запам'яталася тим, що нападник "Минаю" Євген Селезньов вийшов на поле у футболці без нашивки Української асоціації футболу з текстом "Слава Україні! Героям слава!".

Всі інші гравці грали з нашивкою, де були надруковані патріотичні гасла і таким чином дотрималися регламенту чемпіонату України.

Селезньов прокоментував це непорозуміння наступним чином:

"Я що, футболки сам собі шию, б***ь? Вони ж самі футболки роблять. При чому тут я? Є ж адміністратор. Можливо, забули. Чому завжди я? Мені повісили футболку, я її одягнув. Я ж не дивлюся і не знаю, що там за регламентом має бути".

"Друзі, зрозумійте мене правильно. Я - не адміністратор команди, я не стежу за футболками. Яку мені футболку дали - таку я і надів. Я не роблю сам собі футболки. Я і регламенту не знаю: що треба набивати, а що не треба. Я не розбираюсь в цьому. Мені дали футболку - я її надів", - зазначив Селезньов.

"Минай" також зробив офіційну заяву, де пообіцяв знайти винних:

"В матчі "Миная" з "Шахтарем", який відбувся в неділю, 29 серпня, і який закінчився внічию 1:1, виникло непорозуміння з футболкою форварда команди Євгена Селезньова. ФК "Минай" з усією відповідальністю заявляє, що усі маніпуляційні повідомлення у ЗМІ стосовно причетності футболіста до зникнення відповідного надпису на футболці - беззмістовні".

"Річ у тім, що ігрову футболку Є. Селезньова через певні непередбачувані обставини довелося оперативно замінити в день гри. Виробник форми, за що висловлюємо йому подяку, надіслав нову форму, щоб футболіст зміг вийти в ній на поле у матчі з "Шахтарем".

"Проте відповідальні за екіпірування працівники клубу, на жаль, не проконтролювали наявність усіх необхідних логотипів та наліпок на формі. Відтак Євген вийшов на поле у футболці без шеврона "Слава Україні".

"Минай" готовий понести штрафні санкції щодо цієї ситуації, а всі відповідальні понесуть покарання", - сказано в заяві клубу.

Менеджер з маркетингу "Миная" Євген Донцов також пролив світло на ситуацію. Він зазначив, що шевронів з патріотичними гаслами бракує:

"Ситуація, насправді в тому, що гравці часто дарують футболки, часом адміністратори команди не в курсі, що гравці подарували форму. І часто буває, що форму для гравця дозамовляють за день чи в день гри. І таке буває. А щодо шевронів, то нажаль, їх клубам в достатній кількості ще дотепер не надали. Легко не перевіривши, навісити ще один ярлик людині. Варто часом просто перевірити інформацію перед тим, як її постити".

Євген Селезньов: кар'єра і скандали після повернення в Україну

Минулого року Селезньов повернувся в УПЛ, заявивши, що його мета - побити рекорд по голах в історії чемпіонатів України, який ділять Максим Шацьких і Сергій Ребров (по 123 голи). На рахунку Селезньова 116 голів у чемпіонатах України.

Минулий сезон Селезньов починав у складі "Колоса", але в зимове міжсезоння зі скандалом був відрахований з клубу. Відрахування було пов'язано з порушенням режиму.

У складі "Колоса" Селезньов провів 12 матчів, забивши 5 голів (всі - з пенальті). У другій половині сезону форвард не грав.

За час перебування в Україні у Селезньова стався конфлікт з хорватським тренером "Дніпра-1" Ігорем Йовічевічем, який просив футболіста розмовляти українською. Пізніше Селезньов прокоментував цей конфлікт.

Також Селезньов дав в Україні інтерв'ю, в якому образив уболівальників через своє прізвисько "годувальник".

Влітку 2021 року нападник підписав контракт з "Минаєм".

Автор: Артем Будрін