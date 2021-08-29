"Гірники" левову частину поєдинку грали в меншості.

Донецький "Шахтар" в рамках шостого туру Української Прем'єр-ліги завітав в гості до "Минаю". Команда з закарпатської області сенсаційно забрала очки в "гірників".

В першому таймі червону картку отримав центральний захисник донеччан Марлон. 25-річний бразилець протягом п'яти хвилин двічі порушив правила й отримав видалення від головного арбітра матчу - Катерини Монзуль.

Втім, ще до перерви "Шахтар" отримав право на пенальті, яке реалізував Лассіна Траоре. В другій половині зустрічі "Минай" скористався чисельною більшістю. Підопічні Василя Кобіна на 76-й хвилині відновили паритет - Рустам Ахмедзаде головою поцілив у ворота Андрія П'ятова.

За хвилину до фінального свистка за неспортивну поведінку по червоній картці отримали захисник "Шахтаря" Додо та хавбек "Минаю" Ельдар Кулієв.

У підсумку на табло зафіксований рахунок 1:1.

Відео огляд першого тайму.

Гол Рустама Ахмедзаде.

Українська Прем'єр-ліга: 6-й тур

Автор: Артем Будрін