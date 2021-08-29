Донецький "Шахтар" в рамках шостого туру Української Прем'єр-ліги завітав в гості до "Минаю". Команда з закарпатської області сенсаційно забрала очки в "гірників".
В першому таймі червону картку отримав центральний захисник донеччан Марлон. 25-річний бразилець протягом п'яти хвилин двічі порушив правила й отримав видалення від головного арбітра матчу - Катерини Монзуль.
Втім, ще до перерви "Шахтар" отримав право на пенальті, яке реалізував Лассіна Траоре. В другій половині зустрічі "Минай" скористався чисельною більшістю. Підопічні Василя Кобіна на 76-й хвилині відновили паритет - Рустам Ахмедзаде головою поцілив у ворота Андрія П'ятова.
За хвилину до фінального свистка за неспортивну поведінку по червоній картці отримали захисник "Шахтаря" Додо та хавбек "Минаю" Ельдар Кулієв.
У підсумку на табло зафіксований рахунок 1:1.
Відео огляд першого тайму.
Гол Рустама Ахмедзаде.
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