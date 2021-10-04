Нападник "Минаю" піддався на провокацію.

Форвард "Минаю" Євген Селезньов знову став фігурантом скандалу.

Колишній бомбардир "Шахтаря", "Дніпра" та збірної України полаявся з уболівальником під час матчу 10-го туру УПЛ, в якому "Минай" поступився "Металісту 1925".

36-річний Селезньов виходив з підтрибунного приміщення на другий тайм і почув на свою адресу образу з трибун: "Селя, ПФЛ". Глядач натякнув, що Селезньову місце в Першій лізі Росії.

Форвард не забарився з відповіддю:

"Я ж тебе зараз витягну, довбешку відіб'ю. Хочеш? Можна я зараз сюди залізу (показує на перші ряди сектора - прим.ред.)? Ні? А можете мені його витягнути?", - звернувся Селезньов до стюарда.

Євген Селезньов: кар'єра і скандали після повернення в Україну

Минулого року Селезньов повернувся в УПЛ, заявивши, що його мета - побити рекорд по голах в історії чемпіонатів України, який ділять Максим Шацьких і Сергій Ребров (по 123 голи). На рахунку Селезньова 116 голів у чемпіонатах України.

Минулий сезон Селезньов починав у складі "Колоса", але в зимове міжсезоння зі скандалом був відрахований з клубу. Відрахування було пов'язано з порушенням режиму.

У складі "Колоса" Селезньов провів 12 матчів, забивши 5 голів (всі - з пенальті). У другій половині сезону форвард не грав.

За час перебування в Україні у Селезньова стався конфлікт з хорватським тренером "Дніпра-1" Ігорем Йовичевичем, який просив футболіста розмовляти українською. Пізніше Селезньов прокоментував цей конфлікт.

Також Селезньов дав в Україні інтерв'ю, в якому образив уболівальників через своє прізвисько "Годувальник".

Влітку 2021 року нападник підписав контракт з "Минаєм".

У новому сезоні у нього виник конфлікт з футболістом "Динамо". В іншому матчі він назвав суперника "повією".

Автор: Артем Будрін