Євген Селезньов / фото ФК Минай

Форвард "Минаю" Євген Селезньов знову став фігурантом скандалу.

Колишній бомбардир "Шахтаря", "Дніпра" та збірної України полаявся з уболівальником під час матчу 10-го туру УПЛ, в якому "Минай" поступився "Металісту 1925".

36-річний Селезньов виходив з підтрибунного приміщення на другий тайм і почув на свою адресу образу з трибун: "Селя, ПФЛ". Глядач натякнув, що Селезньову місце в Першій лізі Росії.

Форвард не забарився з відповіддю:

"Я ж тебе зараз витягну, довбешку відіб'ю. Хочеш? Можна я зараз сюди залізу (показує на перші ряди сектора - прим.ред.)? Ні? А можете мені його витягнути?", - звернувся Селезньов до стюарда.

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Автор: Артем Будрін