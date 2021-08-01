Євген Селезньов дебютував за Минай / фото ФК Минай
Нападник Євген Селезньов, який нещодавно підписав контракт з "Минаєм", зі скандалом повернувся в Українську Прем'єр-лігу.
Як повідомляє UA Football, у перерві матчу "Минай" - "Олександрія"у Селезньова стався конфлікт із захисником команди-суперника Євгеном Бабогло, а також асистентом тренера "Олександрії".
Відзначається, що Селезньов назвав Бабогло "повією" і запропонував вийти "віч-на-віч".
Очевидно, саме за підсумками цього конфлікту Селезньов отримав від арбітра жовту картку.
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Євген Селезньов: кар'єра і скандали після повернення в Україну
- Минулого року Селезньов повернувся в УПЛ, заявивши, що його мета - побити рекорд по голах в історії чемпіонатів України, який ділять Максим Шацьких і Сергій Ребров (по 123 голи). На рахунку Селезньова 116 голів у чемпіонатах України.
- Минулий сезон Селезньов починав у складі "Колоса", але в зимове міжсезоння зі скандалом був відрахований з клубу. Відрахування було пов'язано з порушенням режиму.
- У складі "Колоса" Селезньов провів 12 матчів, забивши 5 голів (всі - з пенальті). У другій половині сезону форвард не грав.
- За час перебування в Україні у Селезньова стався конфлікт з хорватським тренером "Дніпра-1" Ігорем Йовичевичем, який просив футболіста розмовляти українською. Пізніше Селезньов прокоментував цей конфлікт.
- Також Селезньов дав в Україні інтерв'ю, в якому образив уболівальників через своє прізвисько "Годувальник".