Скандальний футболіст Селезньов обізвав суперника "повією" в перерві матчу УПЛ - ЗМІ

У форварда стався конфлікт з гравцем "Олександрії" в підтрибунному приміщенні.

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