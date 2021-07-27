"Минай" підсилив свою лінію атаки.

Колишній форвард "Шахтаря", "Дніпра" та збірної України Євген Селезньов підписав контракт з "Минаєм", котрий дивом потрапив у елітний дивізіон чемпіонату України на сезон 2021/2022.

Про це повідомляється на офіційному сайті команди з закарпатської області.

36-річний нападник домовився з клубом про угоду на один рік.

З останнього свого місця роботи Селезньов пішов зі скандалом - тренер "Колосу" відрахував гравця за неспортивну поведінку.

Євген у своїй кар'єрі також захищав кольори київського "Арсеналу", "Кубані", "Карабюкспора", "Малаги" і "Бурсаспора".

Євген Селезньов: повернення в Україну

Селезньов заявив, що його мета в Україні - побити рекорд по голах в історії чемпіонатів України, який ділять Максим Шацьких і Сергій Ребров (по 123 голи).

У складі свого попереднього клубу "Колоса" Селезньов провів 12 матчів, в яких забив 5 голів (всі - з пенальті).

На цей час на його рахунку 116 голів у чемпіонатах України.

За час перебування в Україні у Селезньова стався конфлікт з хорватським тренером "Дніпра-1" Ігорем Йовічевічем, який просив футболіста розмовляти українською. Пізніше Селезньов прокоментував цей конфлікт.

Також Селезньов дав в Україні інтерв'ю, в якому образив уболівальників через своє прізвисько "Годувальник".

Автор: Артем Будрін