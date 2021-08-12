Євген Селезньов знову потрапив у скандальну ситуацію.

У нападника "Миная" Євгена Селезньова виник конфлікт із захисником "Динамо" Олександром Караваєвим під час матчу Української Прем'єр-ліги.

Відео опублікував YouTube-канал "ПРОФУТБОЛ Digital".

Конфліктна ситуація виникла в підтрибунному приміщенні. Між гравцями відбувся наступний діалог:

Селезньов (звертаючись до Віталія Буяльського): Буя, ну якого х*я він свистить, б***ь, в штрафній?

Хліб: Я тобі зараз все в очі скажу.

Селезньов: Пішли відійдемо разом на вулицю, біля стадіону вийдемо.

Хліб: А для чого?

Селезньов: Поговоримо.

Хліб: Для чого?

Селезньов: Ну просто поговоримо.

Хліб: Навіщо мені з тобою розмовляти?

Селезньов: Ну і все.

Селезньов (звертаючись до свого одноклубника): Ну ти бачив? Я чисто, с*ка, м'яч забирав.

Після гри Караваєва запитали про конфлікт. Футболіст відповів:

"Я не хочу це коментувати. Я адекватний хлопець, я зараз їду додому проводити час з сім'єю. У мене є, на що витрачати свій час. Про решту я навіть не замислююся.

Який може бути конфлікт? Ми граємо у футбол. Хтось чимось незадоволений і щось висловлює. У когось особисті претензії або проблеми. У мене немає ніяких претензій, я граю в футбол, ми показуємо свою гру, домагаємося позитивного результату. Що нам ще потрібно? Все, що відбувається, відбувається там".

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Євген Селезньов: кар'єра і скандали після повернення в Україну

Минулого року Селезньов повернувся в УПЛ, заявивши, що його мета - побити рекорд по голах в історії чемпіонатів України, який ділять Максим Шацьких і Сергій Ребров (по 123 голи). На рахунку Селезньова 116 голів у чемпіонатах України.

Минулий сезон Селезньов починав у складі "Колоса", але в зимове міжсезоння зі скандалом був відрахований з клубу. Відрахування було пов'язано з порушенням режиму.

У складі "Колоса" Селезньов провів 12 матчів, забивши 5 голів (всі - з пенальті). У другій половині сезону форвард не грав.

За час перебування в Україні у Селезньова стався конфлікт з хорватським тренером "Дніпра-1" Ігорем Йовичевичем, який просив футболіста розмовляти українською. Пізніше Селезньов прокоментував цей конфлікт.

Також Селезньов дав в Україні інтерв'ю, в якому образив уболівальників через своє прізвисько"годувальник".

Влітку 2021 року нападник підписав контракт з "Минаєм".

Автор: Антон Дудар