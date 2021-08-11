"Минай" не зміг зупинити чинного чемпіона України.

11 серпня київське "Динамо" зіграло перенесений матч першого туру чемпіонату України сезону 2021/2022. В гості до "біло-синіх" приїхав закарпатський "Минай".

Динамівці без проблем здобули перемогу й набрали 9 очок після трьох турів УПЛ. Для "Минаю" це був другий поєдинок в цьому сезоні чемпіонату України (до цього підопічні Василя Кобіна обіграли "Олександрію" - 1:0).

"Динамо" цей поєдинок проводило без Мірчі Луческу, який спостерігав за грою з трибун. Румунський фахівець все ще за станом здоров'я не може керувати командою. Але й без свого наставника динамівці впевнено здобули три залікові пункти.

В першому таймі 22-річний венесуелець Ерік Рамірес спершу віддав гольову передачу на Віталія Буяльського, а потім забив свій дебютний гол за "Динамо". Це був перший офіційний матч Раміреса в футболці "біло-синіх".

"Динамо" - "Минай" - 2:0

Голи: Буяльський, 19, Рамірес, 45+1

"Динамо": Бущан, Миколенко, Сирота, Забарний, Тимчик, Андрієвський (Сидорчук, 68), Шепелєв (Шапаренко, 62), Караваєв (Сідклей, 62), Буяльський (Лєднєв, 80), Рамірес (Гармаш, 62), Циганков

"Минай": Кучер, Багайоко, Векляк, Гончар (Горін, 80), Книш, Синьогуб, Кулієв, Байдал (Ахмедзаде, 57), Хахльов (Петрусенко, 64), Кобак (Білоног, 57), Селезньов (Вишневський, 57)

Повний запис гри від FootballHub.

"Динамо" у сезоні 2021-2022: головне

У літнє міжсезоння "біло-сині" підписали чотирьох новачків у лінію атаки: Дениса Антюха, Іллю Шкуріна, Владислава Кулача та Еріка Раміреса.

Новий сезон УПЛ "Динамо" розпочало 1 серпня домашнім матчем проти "Вереса".

У Лізі чемпіонів кияни почнуть свій шлях з групового етапу. Своїх суперників динамівці дізнаються 26 серпня, а старт в турнірі намічений на 14-15 вересня.

"Динамо" вже презентувало нову форму на сезон.

Автор: Артем Будрін