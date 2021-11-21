В битві аутсайдерів сильнішого не виявилося.

У матчі 15-го туру Української Прем'єр-ліги "Минай" приймав "Інгулець".

Зустріч завершилася внічию. "Інгулець" відкрив рахунок, проте Євген Селезньов і Олег Горін вивели "Минай" вперед. А Михайло Плохотнюк на 80-й хвилині врятував одне очко для "Інгульця".

Після цього поєдинку "Інгулець" набрав 10 очок і займає в УПЛ 14-е місце. У "Миная" на один бал менше і 15-а позиція в турнірній таблиці.

Зазначимо, що Селезньов забив свій 117-й гол в УПЛ. Це його дебютний м'яч у футболці "Миная". Мета Євгена - побити рекорд по голах в історії чемпіонатів України, який ділять Максим Шацьких і Сергій Ребров (по 123 голи).

"Минай" - "Інгулець" - 2:2

Голи: Селезньов, 39, Горін, 45+1 - Ковальов, 28, Плохотнюк, 80

"Минай": Кучер, Гончар, Горін, Семенко, Синьогуб, Месхі, Петрусенко, Білоног (Байдал, 76), Хахльов, Б. Коваленко (Кобак, 76), Селезньов (Вишневський, 56)

"Інгулець": Гальчук, Асмелаш, Поспєлов, Ковальов, Опанасенко (Головкін, 83), Коробенко (І. Коваленко, 46), Полегенько, Запорожець, Бартулович (Лупашко, 46), Козак (Шарай, 62), Майкл Стівен (Плохотнюк, 62)

Вилучення: Месхі, 90+2 (друга жовта)

Відео огляд першого тайму

Відео огляд другого тайму

Українська Прем'єр-ліга: 15-й тур

Автор: Артем Будрін