В українському футболі стався новий скандал.

Колишній нападник збірної України Євген Селезньов, репутація якого і так вже знатно постраждала, потрапив в епіцентр нового скандалу.

Форвард "Миная" у вкрай грубій формі висловив свої претензії до Андрія Сеньківа, який раніше поширював інформацію про порушення футболістом дисципліни.

Селезньову дуже не сподобалися слова журналіста і він вирішив розібратися, починаючи з погроз у телефонному режимі. Далі до розмови приєднався тренер Закарпатської команди Ігор Леонов, який висловив своє невдоволення.

YouTube-канал "ТаТоТаке" опублікував запис, як Селезньов погрожує журналісту.

Перші погрози від Селезньова почали надходити 25 листопада:

"Ти просто мене взяв і обмовив. Просто з нічого. Ти просто мене, як людину, взяв і зганьбив. Ні за що. Тоді я по-іншому буду. Ти мені просто не залишаєш вибору. Я зараз просто передам номер телефону людям і скажу: "Мене просто взяли і обмовили". Тоді ти будеш з ними розмовляти. Вони зараз у Києві. І тоді ти... Вони можуть під'їхати, так?".

Читайте також"Чергова ганьба столичного гранда", "Циганкова в Минай": як відреагували фанати Динамо на поразку від БенфікиА вже 8 грудня до розмови долучився головний тренер "Миная":

"Я перепрошую. Це Вас Леонов турбує. Ви були тут в роздягальні? Або, може, хтось вам доповідає? Тут вся команда зібралася. Селезньов поруч сидить. Ви якщо після гри якісь ці, запитуйте у мене. Я буду говорити, що відбувається. А різну фігню писати... Ну, знаєте - у мене багато журналістів знайомих. Ви розумієте, я непроста людина на Україні.

Найголовніше одне. Я не хочу з вами в полеміку чи це... Але ви пишіть, що є, а не пишіть гидоти. Особливо про мою команду і про Селезньова. Про мене теж. Якщо ви це не бачите і не чуєте. Якщо вам треба, Ви мені зателефонуйте.

Що бачила Україна? Так, може це... Може, він на емоціях. Бачила Україна. На емоціях він сказав. Він зайшов в роздягальню, вибачився за свої емоції".

Після цього Селезньов знову подзвонив Сеньківу і не підбираючи слів говорив як думає:

"Слухай, от чесно, я приїду до Києва 12-го, я тобі таких лящів с**а н***й надаю. Я тобі клянусь. С**а, тобі дзвонили, а ти обісрався.

Я не чувак тебе. Ти чистий чорт, брехун і, с**а, чистий п*****с.

От чесно, знаєш, що я хочу? Ї***о тобі хочу набити. Скажи, а куди світ котиться? Ось такі як ти б***ь ще живуть.

Якщо до того, як ти побачив мене, краще біжи н***й, я тобі серйозно кажу.

Я заїду до вас в студію, я тебе, с**а, стукну н***й перед камерами. Стукну тебе особисто за твій п*****. Зрозумів? Я реально стукну. Ти ж розумієш, коли я завожусь, то краще б***ь зі мною не зв'язуватися.

Ну дивись, я знаю де твоя студія. Коли вся команда приїде б***ь і с**а ти скажеш перед ними те ж саме. Скажеш таке? Ну що я в роздягальні х****ю страждаю, що я тренера в п***у не ставлю. Так тебе привезуть за шкірку, н***й.

Але якщо я тебе називаю п*******м, ти можеш відповісти мені в очі? Ну скажи, ти що таке б***ь х***о? Ну чого? Мені правда цікаво".

Раніше Андрій Сеньків спародіював Євгена Селезньова в одному з випусків програми "ТаТоТаке" (Момент на 8:45).

Форварду "Миная" показували відео з пародією на нього і тоді він відреагував нормально, навіть посміявся, але можливо образа залишилася.

Реакція Євгена на 47:05.

Тепер між журналістом і футболістом спалахнув вже серйозний конфлікт.

Євген Селезньов: кар'єра і скандали після повернення в Україну

Минулого року Селезньов повернувся в УПЛ, заявивши, що його мета - побити рекорд по голах в історії чемпіонатів України, який ділять Максим Шацьких і Сергій Ребров (по 123 голи). На рахунку Селезньова 117 голів у чемпіонатах України.

Минулий сезон Селезньов починав у складі "Колоса", але в зимове міжсезоння зі скандалом був відрахований з клубу. Відрахування було пов'язано з порушенням режиму.

У складі "Колоса" Селезньов провів 12 матчів, забивши 5 голів (всі - з пенальті). У другій половині сезону форвард не грав.

За час перебування в Україні у Селезньова стався конфлікт з хорватським тренером "Дніпра-1" Ігорем Йовічевічем, який просив футболіста розмовляти українською. Пізніше Селезньов прокоментував цей конфлікт.

Також Селезньов дав в Україні інтерв'ю, в якому образив вболівальників через своє прізвисько "годувальник".

Влітку 2021 року нападник підписав контракт з "Минаєм".

У новому сезоні він назвав суперника "повією". Пізніше Євген погрожував фанатам, які були на трибунах, а також конфліктував з динамівцем Олександром Караваєвим.

Автор: Володимир Медяник