Нападник "Миная" Євген Селезньов прокоментував свою нецензурну лайку на адресу одноклубника після поразки "Динамо" у 16-му турі УПЛ.
Цитує 36-річного Євгена відеожурнал Yellow.
З'ясувалося, що 19-річний гравець "Миная" Едвард Кобак на 96-й хвилині гри втратив м'яч, після чого "Динамо" подвоїло свою перевагу. Розлючений Селезньов обматюкав Кобака і пояснив свій вчинок:
"Якщо людина виходить на заміну без бажання, чому всі решта гравців мають бігати, коли ти виходиш на поле з жуйкою в роті? Що це? Мені було дуже прикро, що ми програли. Ми не мали програвати. Я розлютився, але вибачився перед ним".
"Я не знаю, хто виклав відео, мені лише сьогодні сказали, що воно вилізло у TikTok. Я дізнаюся, хто це зняв. Я просто не розумію: ми розмовляли між собою, навіщо все це викладати. Знову я вліз у якийсь конфлікт", - додав Селезньов.
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Євген Селезньов: кар'єра і скандали після повернення в Україну
- Минулого року Селезньов повернувся в УПЛ, заявивши, що його мета - побити рекорд по голах в історії чемпіонатів України, який ділять Максим Шацьких і Сергій Ребров (по 123 голи). На рахунку Селезньова 117 голів у чемпіонатах України.
- Минулий сезон Селезньов починав у складі "Колоса", але в зимове міжсезоння зі скандалом був відрахований з клубу. Відрахування було пов'язано з порушенням режиму.
- У складі "Колоса" Селезньов провів 12 матчів, забивши 5 голів (всі - з пенальті). У другій половині сезону форвард не грав.
- За час перебування в Україні у Селезньова стався конфлікт з хорватським тренером "Дніпра-1" Ігорем Йовічевічем, який просив футболіста розмовляти українською. Пізніше Селезньов прокоментував цей конфлікт.
- Також Селезньов дав в Україні інтерв'ю, в якому образив уболівальників через своє прізвисько "Годувальник".
- Влітку 2021 року нападник підписав контракт з "Минаєм".
- У новому сезоні він назвав суперника "повією". Пізніше Євген погрожував фанатам, які були на трибунах, а також конфліктував з динамівцем Олександром Караваєвим.