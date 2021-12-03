Форвард "Миная" Євген Селезньов вилаяв 19-річного одноклубника.

Нападник "Миная" Євген Селезньов прокоментував свою нецензурну лайку на адресу одноклубника після поразки "Динамо" у 16-му турі УПЛ.

Цитує 36-річного Євгена відеожурнал Yellow.

З'ясувалося, що 19-річний гравець "Миная" Едвард Кобак на 96-й хвилині гри втратив м'яч, після чого "Динамо" подвоїло свою перевагу. Розлючений Селезньов обматюкав Кобака і пояснив свій вчинок:

"Якщо людина виходить на заміну без бажання, чому всі решта гравців мають бігати, коли ти виходиш на поле з жуйкою в роті? Що це? Мені було дуже прикро, що ми програли. Ми не мали програвати. Я розлютився, але вибачився перед ним".

"Я не знаю, хто виклав відео, мені лише сьогодні сказали, що воно вилізло у TikTok. Я дізнаюся, хто це зняв. Я просто не розумію: ми розмовляли між собою, навіщо все це викладати. Знову я вліз у якийсь конфлікт", - додав Селезньов.

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Автор: Артем Будрін