Національна збірна України з футболу завдяки успішним виступам в червні істотно поліпшила свої позиції в рейтингу збірних ФІФА.
Згідно з оновленими даними, в активі України 1541,25 бала. "Синьо-жовті" піднялися відразу на шість позицій і тепер займають 24-е місце в рейтингу, опублікованому на сайті Міжнародної федерації футболу.
Вище України в рейтингу Швеція (23-е місце, 1547,11 бала), нижче - Сербія (25-е місце, 1539,03 бала).
Лідирує в рейтингу ФІФА Аргентина, в активі якої 1843,73 бала. На другому місці йде Франція (1843,54 бала), третя - Бразилія (1828,27 бала).
Рейтинг ФІФА станом на 29 червня 2023:
1. Аргентина - 1843,73
2. Франція - 1843,54
3. Бразилія - 1828,27
4. Англія - 1797,39
5. Бельгія - 1788,55
6. Хорватія - 1742,55
7. Нідерланди - 1731,23
8. Італія - 1726,58
9. Португалія - 1718,25
10. Іспанія - 1703,45
24. Україна - 1541,25
Нагадаємо, збірну України на початку червня очолив Сергій Ребров. Під керівництвом 49-річного фахівця "синьо-жовті" провели три матчі: зіграли внічию в контрольному поєдинку проти Німеччини (3:3) і здобули дві перемоги в рамках відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії (3:2) і проти збірної Мальти (1:0).