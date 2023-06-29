Збірна України в червні зіграла один матч внічию і здобула дві перемоги.

Національна збірна України з футболу завдяки успішним виступам в червні істотно поліпшила свої позиції в рейтингу збірних ФІФА.

Згідно з оновленими даними, в активі України 1541,25 бала. "Синьо-жовті" піднялися відразу на шість позицій і тепер займають 24-е місце в рейтингу, опублікованому на сайті Міжнародної федерації футболу.

Вище України в рейтингу Швеція (23-е місце, 1547,11 бала), нижче - Сербія (25-е місце, 1539,03 бала).

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Лідирує в рейтингу ФІФА Аргентина, в активі якої 1843,73 бала. На другому місці йде Франція (1843,54 бала), третя - Бразилія (1828,27 бала).

Рейтинг ФІФА станом на 29 червня 2023:

1. Аргентина - 1843,73

2. Франція - 1843,54

3. Бразилія - 1828,27

4. Англія - 1797,39

5. Бельгія - 1788,55

6. Хорватія - 1742,55

7. Нідерланди - 1731,23

8. Італія - 1726,58

9. Португалія - 1718,25

10. Іспанія - 1703,45

24. Україна - 1541,25

Нагадаємо, збірну України на початку червня очолив Сергій Ребров. Під керівництвом 49-річного фахівця "синьо-жовті" провели три матчі: зіграли внічию в контрольному поєдинку проти Німеччини (3:3) і здобули дві перемоги в рамках відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії (3:2) і проти збірної Мальти (1:0).

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