Сергій Ребров зазначив, що очікував важкої гри проти Мальти.

У понеділок, 19 червня, збірна України перемогла Мальту в рамках четвертого туру кваліфікації Євро-2024 з футболу.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров прокоментував результат зустрічі.

"Важко проводити три гри за десять днів. Ми знали, що ця зустріч буде дуже важкою. Як і в минулому матчі, ми впевненіше провели другий тайм. Головним було взяти три очки і рухатися далі.

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З такими командами нам дуже складно грати, тому що у них дуже компактна оборона. Я розумів, що так буде, що в другому таймі ми будемо діяти краще, ніж у першому. Вони витрачали дуже багато сил, багато пресингували, так що в другій половині зустрічі з нашого боку була набагато краща гра. Я очікував цього. Ми завжди важко граємо проти такої насиченої оборони. Багато моментів ми створювали у другому таймі. Так, повинні були забивати більше. Знаю, що в Україні всі чекають 5:0, 6:0, але зараз всі команди можуть оборонятися.

Так, Англія перемогла Мальту 4:0, але вона забила швидкий гол. Без нього дуже складно. Зараз всі команди Європи можуть оборонятися. Мальта продемонструвала це в першому таймі.

Я не здивований, що вийшла така важка гра. Я не розумію, чому в Україні зараз всі вважають, що ми повинні вигравати з різницею в три-чотири м'ячі.

Зараз остання гра, червень, коли для футболістів нормально перебувати у відпустках. Вони дуже втомилися після сезону, і я вдячний їм за те, що ми додали в другому таймі, як це було і в попередньому матчі. Так, поки не дуже чітко, але ми працюємо всього десять днів. Не так просто не тільки пояснювати футболістам, а й втілити ідеї в поле. Коли вони втомилися - це дуже важко зробити.

Сам Циганков поставив себе лідером команди. Ніхто його не призначав. Те, що він робить в останніх трьох матчах - його заслуга. Перед грою ми визначали, що пенальті битиме Ярмоленко. Але після невдалого виконання першого я бачив, що він сам запропонував Циганкову пробити. Я розумів, що Андрій не був психологічно готовий до другого 11-метрового. Тому я вдячний Циганкову за те, що він показав, що готовий до цього", - наводить слова тренера збірної України офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, Сергій Ребров був призначений на пост головного тренера збірної України 7 червня. 12 червня під керівництвом 49-річного фахівця національна команда зіграла товариський матч проти збірної Німеччини (3:3).

Потім збірна України зіграла два поєдинки в рамках кваліфікації Євро-2024: 16 червня "синьо-жовті" перемогли Північну Македонію з рахунком 3:2, а 19 червня з мінімальним рахунком здолали Мальту.

Після чотирьох турів збірна України посідає друге місце в групі С відбору на Євро-2024. Лідирує в групі збірна Англії, в активі якої 12 зароблених очок. У Північній Македонії та Італії по три бали. Мальта програла всі чотири гри і йде на останній сходинці.

Наступні ігри в рамках кваліфікації ЧЄ-2024 збірна України зіграє у вересні: 9 вересня проти Англії і 12 вересня проти Італії.

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