Головного тренера київського клубу не поважають у команді, за його словами.

У таких поразках, як у матчі "Динамо" в Лізі Конференцій проти турецького "Самсунспору", винні тренери команд, заявив ексгравець київського клубу Олег Саленко.

"По суті, й команди-то немає. В "Динамо" нині розбрід повний. У роздягальні головний тренер нічого толком не каже, немає керування колективом. А помічники Шовковського? Це ж клоунада повна! Хіба можуть працювати в тренерському штабі такого клубу, як київське "Динамо", подібні "спеціалісти"? Я із жахом тепер чекаю на протистояння з "Шахтарем", – сказав Саленко у інтерв'ю FootBoom.

На запитання, чого не вистачає головному тренеру "Динамо" Олександру Шовковському, гравець сказав: "Авторитету. В команді його не поважають, не сприймають як наставника, як головного тренера".

Водночас Саленко висловився і щодо відсутності лідеру "Динамо" Андрія Ярмоленка у матчі Ліги Конференцій. За офіційною інформацією, хавбек киян не взяв участь у зустрічі через хворобу.

"Можливо. Але ж він не поїхав у Туреччину. Ви думаєте Ярмоленко дійсно захворів, як нам розповіли? Ні, звичайно. Андрій просто не захотів брати участь в цій ганьбі, просто не захотів їхати і все. Така нині атмосфера в "Динамо", – пояснив ексфутболіст.

Виступи Динамо у єврокубках

Нагадаємо, 23 жовтня київське "Динамо" розгромно програло в матчі Ліги Конференцій турецькому "Самсунспору" з рахунком 3:0. Після двох турів підопічні Шовковського не набрали жодного залікового пункту та не відзначилися голами. Кияни посідають 34 сходинку з 36 у загальній групі.

Головний тренер киян Олександр Шовковський після матчу заявив, що столичний клуб припускається помилок в обороні та не реалізовує моменти в нападі, що й призводить до негативних результатів на полі.

