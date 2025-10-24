Він зауважує, що йому соромно за нинішнє покоління гравців цього клубу.

Колишній футболіст київського "Динамо" Олександр Алієв відреагував на чергову поразку клуба у матчі проти турецького "Самсунспора".

Як повідомляє Sport.ua, Алієв зазначив, що йому пишуть багато знайомих з передової, які запитують, чому "Динамо" знищується. "А мені нічого відповісти. Я б відвіз нинішніх динамівців на передову і показав, як вони там живуть, як вони проявляють характер і борються, щоб в тилу жилося більш-менш нормально", - сказав він.

На запитання щодо того, що "Динамо" критикують за таку гру і результати, але прогресу так і немає, колишній гравець клубу висловив думку, що "вони не чують критики або не хочуть чути". "А мені, повторюся, соромно, як колишньому футболісту "Динамо", за нинішнє покоління гравців цього клубу", - сказав Алієв.

Водночас на запитання щодо того, чи у грі з "Самсунспором" все могло скластися інакше, якби захисник Олександр Караваєв у середині першого тайму зрівняв рахунок, Алієв зауважив: "Про що ти. Подивись, як Кулібалі знущався над Вівчаренком. Суперник, коли хотів, тоді і возив захист "Динамо". Про що можна говорити, якщо наші зірки жодного разу не спромоглися влучити у ворота турків".

Крім того, стосовно того, чи є вихід із ситуації, колишній гравець клубу зазначив, що він є завжди. "Але я не розумію, чому в "Динамо" час від часу спливають якісь скандали, чому не грає Ярмоленко. Так, Андрій у віці, але на тлі своїх партнерів він виглядає чудово", - сказав Алієв.

За його словами, досвід Ярмоленка у цьому випадку був би дуже корисний. "Я дивлюся на цих дітей і думаю, про яку Лігу чемпіонів може йти мова, якщо в найгіршому, за своїм рейтингом європейському турнірі, ми програємо за всіма статтями команді, про яку мало хто знає. Це знущання над вболівальниками. І що найприкріше, що перспектив ніяких не видно. Напевно, краще не потрапляти в єврокубки, щоб там не ганьбитися", - сказав Алієв.

Поразка "Динамо" від турків

Як повідомляв УНІАН, раніше у Туреччині був зіграний матч другого раунду Ліги конференцій між місцевим клубом "Самсунспор" та київським "Динамо". Поєдинок завершився з рахунком 3:0 на користь турків.

Так, після другого туру "біло-сині" посідають 34-ту сходинку в турнірній таблиці з 36-ти можливих, не маючи в запасі жодного залікового пункту та забитого голу.

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський пояснив проблему київського клубу, зазначивши, що в матчі проти "Самсунспору" клуб не реалізував свої моменти та припустився помилок в обороні, що й призвело до негативного результату.

