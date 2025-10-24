На результати клубу зокрема впливає ситуація в країні, зазначив тренер.

Після поразки у єврокубковому матчі головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський виступив на пресконференції та пояснив проблему київського клубу.

"Давайте будемо відвертими: хто б що не говорив, а ситуація, яка склалася у нас в країні, накладає свій відбиток на багато чого. Я перестав про це говорити, тому що й так на нас багато хейту за те, що ми перекладаємо все на те, що відбувається в Україні. Але відверто кажучи, не можна це пропускати просто так чи не дивитися на це. До нас не хочуть їхати гравці, які можуть підсилити команду або хочуть якісь шалені зарплати, нереальні в наших реаліях. Дуже непросто бути конкурентоспроможними, спираючись майже виключно на свою академію", - сказав Шовковський.

Він зазначив, що в матчі проти "Самсунспору" київський клуб не реалізував свої моменти й припустився помилок в обороні, що й призвело до негативного результату.

"Диявол криється в дрібницях. І на жаль, ці дрібниці останнім часом грають не на нашу користь. Ми припускаємося помилок як в організації оборони, так і в атаці не реалізуємо всі ті моменти, які в нас є… Сьогодні ситуація дуже непроста не лише для футболу, а й для всієї країни. Це логістичні моменти, але я перестав про них говорити, бо вже усім набридло. Тому намагаюся говорити безпосередньо про якість гри", - додав Шовковський.

Поразки "Динамо" - що відомо

Нагадаємо, 23 жовтня "Динамо" ганебно програло у матчі другого туру Ліги Конференцій. Кияни програли турецькому "Самсунспору" з рахунком 3:0. Після другого туру біло-сині посідають 34 сходинку в турнірній таблиці з 36 можливих, не маючи в запасі жодного залікового пункту та забитого голу.

Складною ситуація для київського клубу є і в УПЛ. Там "Динамо" не перемагає вже пʼять матчів поспіль. Попереду у підопічних Шовковського матч проти лідера чемпіонату "Кривбасу" та гра проти донецького "Шахтаря".

