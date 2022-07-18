Луганська "Зоря" працює над посиленням складу перед стартом нового сезону.

Луганська "Зоря" веде активну роботу на трансферному ринку перед стартом нового сезону.

Як повідомив офіційний сайт "Динамо", в луганський клуб перейдуть відразу три футболісти киян: захисник Роман Вантух, а також півзахисники Володимир Бражко і Микола Михайленко.

Клуби домовилися про оренду цих гравців терміном на два роки.

Додамо, що Михайленко і Бражко є вихованцями академії київського "Динамо", а Вантух - ДЮСШ "Львів".

Михайленко першу половину минулого сезону на правах оренди провів в одеському "Чорноморці". 21-річний півзахисник був основним гравцем, зіграв 15 поєдинків, в яких відзначився двома забитими м'ячами.

Вантух з 2016 по 2019 роки виступав за молодіжні команди київського "Динамо". На правах оренди Роман захищав кольори донецького "Олімпіка", "Олександрії" і "Чорноморця".

Бражко протягом першої частини минулого сезону виступав за "Динамо" U19, у складі якого провів 13 матчів (5 голів). Також зіграв за "біло-синіх" 7 матчів у Юнацькій лізі УЄФА, відзначившись трьома забитими м'ячами.

Раніше УНІАН повідомляв, що головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник покинув луганський клуб і перейшов до полтавської "Ворскли". Новим наставником луганського клубу був призначений відомий нідерландський фахівець Патрік ван Леувен.

Нагадаємо, "Зоря" новий сезон розпочне 4 серпня матчем третього раунду кваліфікації Ліги конференцій.

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