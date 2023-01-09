Роберто Мартінес знайшов нове місце роботи після провалу на ЧС-2022 зі збірною Бельгії.

Іспанський фахівець Роберто Мартінес призначений на пост головного тренера національної збірної Португалії з футболу.

За інформацією прес-служби португальської команди, 49-річний тренер отримав контракт до завершення ЧС-2026.

У збірній Португалії іспанський фахівець замінив Фернанду Сантуша, який керував національною командою більше восьми років: з 2014 по 2022 рік. На чемпіонаті світу 2022 року португальська команда зазнала сенсаційної поразки у чвертьфіналі від національної команди Марокко (0:1).

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Нагадаємо, попереднім місцем роботи Мартінеса була збірна Бельгії. У грудні іспанець покинув пост головного тренера "червоних дияволів" після провалу на ЧС-2022. Його команда посіла третє місце в групі з Марокко, Хорватією і Канадою і не вийшла в плей-офф мундіалю.

Головним досягненням збірної Бельгії за період роботи Мартінеса стало третє місце на ЧС-2018.

Також іспанець працював головним тренером в англійських клубах "Суонсі", "Віган" і "Евертон".

У відборі на Євро-2024 Португалія зіграє в групі J зі Словаччиною, Ісландією, Люксембургом, Боснією і Герцеговиною, Ліхтенштейном. Кваліфікація розпочнеться у березні 2023 року.

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