37-річний форвард зізнався, що завжди мріяв зробити Португалію чемпіоном світу.

Головна зірка національної збірної Португалії Кріштіану Роналду поділився своїми емоціями після вильоту команди з ЧС-2022 з футболу, який проходить в Катарі.

Колишній нападник "Манчестер Юнайтед" опублікував емоційний пост, в якому зізнався, що завжди мріяв зробити Португалію чемпіоном світу, але тепер цієї мрії більше немає.

"Виграти чемпіонат світу для Португалії було моєю найбільшою і амбітною мрією в кар'єрі. На щастя, я взяв багато міжнародних трофеїв, у тому числі з Португалією. Але вивести ім'я нашої країни на найвищий світовий рівень було моєю найбільшою мрією.

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На жаль, вчора мрія обірвалася. Немає сенсу гаряче реагувати. Я просто хочу, щоб усі знали: багато було сказано, багато написано, багато спекуляцій, але моя відданість Португалії не змінилася ні на мить.

Зараз мені більше нічого сказати. Дякую Португалії. Дякую, Катар. Мрія була прекрасна, поки тривала... Тепер залишилося дочекатися, коли час стане добрим порадником і дозволить кожному зробити власні висновки", - написав Роналду.

Збірна Португалії поступилася Марокко в 1/4 фіналу чемпіонату світу з рахунком 0:1. Кріштіану Роналду почав цей матч на лавці запасних і з'явився на полі тільки на 51-й хвилині зустрічі. Допомогти своїй команді зрівняти рахунок і пробитися до півфіналу 37-річний форвард не зміг.

Додамо, що ЧС-2022, ймовірно, стане останнім мундіалем у кар'єрі іменитого португальця. На цьому турнірі Кріштіану зіграв п'ять матчів і забив один гол у ворота Гани у 1-му турі групового етапу.

Цей гол дозволив Кріштіану Роналду стати першим футболістом в історії, який забивав хоча б один гол на п'яти різних чемпіонатах світу (2006, 2010, 2014, 2018, 2022). Роналду став одноосібним володарем даного рекорду - голами на чотирьох різних мундіалях відзначилися Ліонель Мессі, Пеле, Мирослав Клозе і Уве Зеелер.

Всього у складі збірної Португалії Роналду зіграв 196 матчів і забив 118 голів.

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