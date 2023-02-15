Рамон Менезес призначений виконуючим обов'язки головного тренера "селесао".

Національна збірна Бразилії з футболу отримала нового головного тренера.

Як повідомляє офіційний сайт Бразильської конфедерації футболу (CBF), виконуючим обов'язки головного тренера п'ятикратних чемпіонів світу буде Рамон Менезес.

Раніше 50-річний фахівець очолював молодіжну збірну Бразилії до 20 років. У лютому цього року під керівництвом Менезеса молодіжка "селесао" стала чемпіоном Південної Америки.

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Повідомляється, що Рамон Менезес готуватиме збірну Бразилії до товариського матчу проти національної команди Марокко.

Гра запланована на 25 березня і стане першою в 2023 році для бразильської збірної. Зустріч пройде в Танжері (Марокко). Збірна Бразилії вперше в історії проведе матч на території Марокко.

Нагадаємо, після чемпіонату світу-2022 у Катарі пост головного тренера збірної Бразилії покинув Тіте.

На мундіалі в Катарі "селесао" дійшли до 1/4 фіналу, де сенсаційно програли національній команді Хорватії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що збірну Бразилії може очолити Карло Анчелотті. Італійський спеціаліст прийняв рішення покинути мадридський "Реал" по завершенні сезону і вже дав згоду влітку цього року очолити "селесао".

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