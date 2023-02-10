Досвідчений італійський фахівець, ймовірно, очолить збірну Бразилії.

Знаменитий італійський фахівець Карло Анчелотті прийняв рішення покинути мадридський "Реал" по завершенні цього сезону.

За інформацією видання ESPN, 63-річний тренер дав попередню згоду очолити національну збірну Бразилії з футболу і зараз знаходиться на фінальній стадії узгодження контракту з місцевою федерацією.

Повідомляється, що Анчелотті поставить свій підпис під угодою, яка буде розрахована на три роки - до завершення ЧС-2026 в США, Мексиці і Канаді.

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Сторони не будуть нічого публічно підтверджувати, так як у італійця є контракт з "Реалом", що діє до літа 2024 року.

Джерело зазначає, що бразильські гравці "вершкових", а саме, Вінісіус Жуніор, Едер Мілітао і Родріго вже знають про цю новину.

"Реал", в свою чергу, не буде перешкоджати відходу Карло Анчелотті. Як повідомляє видання Relevo, італійський фахівець втратив довіру керівництва мадридського клубу, оскільки "вершкові" відстають від лідируючої в чемпіонаті Іспанії "Барселони" аж на 8 очок, а також програли каталонському клубу фінал Суперкубка Іспанії.

За даними джерела, у разі відставки Анчелотті мадридський клуб очолить легендарний екс-нападник "вершкових" Рауль Гонсалес, який зараз працює наставником молодіжки "Реала".

Нагадаємо, у складі мадридського "Реала" виступає воротар збірної України Андрій Лунін. Раніше ЗМІ повідомляли, що в українця виник конфлікт з наставником "вершкових" Карло Анчелотті і він хотів покинути клуб в зимове трансферне вікно.

У нинішньому сезоні через травму основного голкіпера Тібо Куртуа українець взяв участь у дев'яти матчах "Реала" у всіх турнірах.

У суботу, 11 лютого, мадридський "Реал" зіграє проти "Аль-Хіляля" у фіналі Клубного чемпіонату світу-2023. Очікується, що Андрій Лунін зіграє в основному складі "вершкових" в цій грі, оскільки Куртуа продовжує відновлюватися після травми.

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