Іменитий італійський фахівець Карло Анчелотті, який очолює мадридський "Реал", може зайняти пост головного тренера національної збірної Бразилії.
Як повідомляє бразильське видання UOL, місцева федерація футболу контактувала з Карло Анчелотті і 63-річний тренер дав згоду очолити збірну Бразилії.
Журналіст Бруно Андраде зазначив, що переговори з тренером "Реала" тривають ще з жовтня. Однак у Анчелотті є свої вимоги. Італійський фахівець хоче зайняти пост головного тренера п'ятиразових чемпіонів світу, але не раніше літа 2023 року, оскільки хоче закінчити поточний сезон з мадридським грандом.
Крім того, для призначення Анчелотті бразильській Федерації доведеться виплатити компенсацію "вершковим", адже контракт італійця з "Реалом" діє до червня 2024 року. На весняні товариські матчі "селесао" планують запросити тимчасового тренера.
Нагадаємо, після вильоту з ЧС-2022 Тіте покинув пост головного тренера збірної Бразилії. "Селесао", яких букмекери вважали головними фаворитами мундіалю в Катарі, у чвертьфіналі в серії пенальті програли Хорватії.
Карло Анчелотті: кар'єра та досягнення
Анчелотті вважається одним з найвидатніших і найбільш успішних фахівців в історії футболу. Він єдиний тренер, який вигравав усі топ-5 чемпіонатів Європи.
Карло Анчелотті - перший і єдиний тренер, який чотири рази вигравав Лігу чемпіонів УЄФА (двічі з "Міланом" (2003, 2007) і двічі з "Реалом" (2014, 2022).
Італієць двічі вигравав Клубний чемпіонат світу, очолюючи "Мілан" і " Реал". Анчелотті також є одним з семи чоловік, які вигравали Лігу чемпіонів і як гравець, і як тренер.
В якості головного тренера він працював у командах "Реджана", "Парма", "Ювентус", "Мілан", "Челсі", ПСЖ, "Реал Мадрид", "Баварія", "Наполі" і "Евертон".
За період тренерської кар'єри провів понад 1200 матчів і завоював понад 20 трофеїв.