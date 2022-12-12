Карло Анчелотті може очолити п'ятикратних чемпіонів світу.

Іменитий італійський фахівець Карло Анчелотті, який очолює мадридський "Реал", може зайняти пост головного тренера національної збірної Бразилії.

Як повідомляє бразильське видання UOL, місцева федерація футболу контактувала з Карло Анчелотті і 63-річний тренер дав згоду очолити збірну Бразилії.

Журналіст Бруно Андраде зазначив, що переговори з тренером "Реала" тривають ще з жовтня. Однак у Анчелотті є свої вимоги. Італійський фахівець хоче зайняти пост головного тренера п'ятиразових чемпіонів світу, але не раніше літа 2023 року, оскільки хоче закінчити поточний сезон з мадридським грандом.

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Крім того, для призначення Анчелотті бразильській Федерації доведеться виплатити компенсацію "вершковим", адже контракт італійця з "Реалом" діє до червня 2024 року. На весняні товариські матчі "селесао" планують запросити тимчасового тренера.

Нагадаємо, після вильоту з ЧС-2022 Тіте покинув пост головного тренера збірної Бразилії. "Селесао", яких букмекери вважали головними фаворитами мундіалю в Катарі, у чвертьфіналі в серії пенальті програли Хорватії.

Карло Анчелотті: кар'єра та досягнення

Анчелотті вважається одним з найвидатніших і найбільш успішних фахівців в історії футболу. Він єдиний тренер, який вигравав усі топ-5 чемпіонатів Європи.

Карло Анчелотті - перший і єдиний тренер, який чотири рази вигравав Лігу чемпіонів УЄФА (двічі з "Міланом" (2003, 2007) і двічі з "Реалом" (2014, 2022).

Італієць двічі вигравав Клубний чемпіонат світу, очолюючи "Мілан" і " Реал". Анчелотті також є одним з семи чоловік, які вигравали Лігу чемпіонів і як гравець, і як тренер.

В якості головного тренера він працював у командах "Реджана", "Парма", "Ювентус", "Мілан", "Челсі", ПСЖ, "Реал Мадрид", "Баварія", "Наполі" і "Евертон".

За період тренерської кар'єри провів понад 1200 матчів і завоював понад 20 трофеїв.

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