Лука Модріч не зміг влучити у ворота з кількох метрів.

У четвер, 10 листопада, в рамках 14-го туру чемпіонату Іспанії з футболу мадридський "Реал" здобув непросту перемогу в грі проти "Кадіса" на рідному для себе стадіоні "Сантьяго Бернабеу" з рахунком 2:1.

Кінцівка матчу могла б бути для "вершкових" менш нервовою, якби стовідсотковий момент реалізував хорватський півзахисник "Реала" Лука Модріч.

Володар "Золотого м'яча-2018" міг робити рахунок 3:0 на 79-й хвилині гри, проте після пасу Вінісіуса Жуніора з кількох метрів не влучив у порожні ворота. Через шість хвилин півзахисника замінили, а його невдачу фанати назвали "промахом року".

Відео дня

Відео промаху Модріча:

We're not used to seeing Modric miss those... 😮 pic.twitter.com/pd3nNht57Y — LaLigaTV (@LaLigaTV) November 10, 2022

Після матчу хорват опублікував пост на своїй сторінці в Instagram, в якому підколов сам себе за прикрий промах.

"Важлива перемога перед чемпіонатом світу. Дякую Бернабеу за любов. Кажуть, хтось упустив відмінний гольовий момент...", - написав Модріч.

У коментарях під цим постом зіркового хорватського футболіста потролили його партнери по команді.

"Там не було достатньо простору", - написав Лукас Васкес.

"Забудь про це, друже. Вони переставили ворота. Це не твоя вина", - продовжив тролінг хорвата Федеріко Вальверде.

"Не переживай, все ок", - написав Вінісіус Жуніор.

"Який жахливий пас ти мені дав", - відповів Модріч Вінісіусу.

Довершив тролінг 37-річного ветерана "вершкових" головний тренер "Реала" Карло Анчелотті.

"Я сказав Луці, що йому дуже пощастило, що збірна Хорватії назвала склад на ЧС-2022 до цього промаху", – пожартував італійський фахівець після матчу.

Перемогу мадридському "Реалу" в поєдинку проти "Кадіса" принесли голи Едера Мілітао і Тоні Крооса.

Після 14 турів чемпіонату Іспанії "Реал" займає друге місце в турнірній таблиці, набравши 35 очок. Від лідируючої "Барселони" команда Карло Анчелотті відстає на два очки.

У нинішньому сезоні чемпіонату Іспанії Лука Модріч взяв участь в 13 матчах, в яких записав до свого активу три голи і зробив дві результативні передачі. Також на його рахунку два голи в чотирьох матчах у Лізі чемпіонів.

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