Мадридський "Реал" зберіг відставання від "Барселони" в два очки в турнірній таблиці чемпіонату.

У четвер, 10 листопада, в рамках 14-го туру чемпіонату Іспанії з футболу мадридський "Реал" грав проти "Кадіса".

Поєдинок проходив у Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" і завершився з рахунком 2:1 на користь господарів поля.

У першому таймі команда Карло Анчелотті володіла м'ячем 70% ігрового часу і завдала по воротах суперника вісім ударів, тричі влучивши у площину. Одна зі спроб виявилася успішною - на 40-й хвилині Едер Мілітао забив головою після подачі Тоні Крооса.

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При цьому "Кадіс" жодного разу не потривожив Тібо Куртуа: два їх удари виявилися неточними, один був заблокований. У другому таймі до гольової передачі додав забитий м'яч Кроос - німецький півзахисник "Реала" відзначився приголомшливим голом з-за меж штрафного майданчика на 70-й хвилині гри.

"Кадіс" не збирався йти з поля без гола престижу, а його автором став Лукас Перес. Колишній форвард львівських "Карпат" забив гол після грубої помилки Тібо Куртуа.

"Реал" - "Кадіс" - 2:1

Голи: Мілітао, 40, Кроос, 70 - Перес, 82

"Реал": Куртуа, Васкес (Начо, 88), Мілітао, Алаба, Менді, Модріч (Камавінга, 85), Чуамені, Кроос, Вальверде, Родріго (Себальос, 82), Вінісіус

"Кадіс": Ледесма, Карселен, Фалі Хіменес, Кала (Хосе Марі, 73), Еспіно, Алехо (Бонгонда, 56), Феде, Алькарас (Окампо, 56), Собріно (Негредо, 78), Алекс, Лозано (Лукас Перес, 72)

Попередження: Мілітао, 19, Вінісіус, 28, Алаба , 37 - Фалі Хіменес, 28, Собріно, 44, Алехо, 55

Огляд матчу:

Для команди Карло Анчелотті це 11-а перемога в поточному сезоні чемпіонату Іспанії.

"Реал" з 35 очками в активі займає друге місце в турнірній таблиці першості, відстаючи на два очки від "Барселони". "Кадіс" розташовується на 19-й позиції (11 очок).

Нагадаємо, в попередньому турі "вершкові" вперше програли в Прімері - "Райо Вальєкано" з рахунком 2:3.

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