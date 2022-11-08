Поразка проти "Райо Вальєкано" стала для команди Карло Анчелотті першою в Ла Лізі.

У понеділок, 7 листопада, в рамках 13-го туру чемпіонату Іспанії з футболу відбувся поєдинок, в якому "Райо Вальєкано" приймав мадридський "Реал". Зустріч пройшла на стадіоні "Кампо де Вальєкас" в Мадриді.

Господарі зустрічі вийшли вперед вже на п'ятій хвилині, коли Сантьяго Комесанья реалізував момент після передачі Франсіско Гарсії.

Мадридці змогли зрівняти рахунок тільки на 37-й хвилині матчу, коли Лука Модріч реалізував 11-метровий удар. Через чотири хвилини Едер Мілітао після кутового вивів "вершкових" вперед. Точний навіс виконав Марко Асенсіо.

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Проте, всього через три хвилини вже "Райо Вальєкано" зрівняв рахунок завдяки голу з літа Альваро Гарсії. Пас йому віддав Ісі Паласон. На 61-й хвилині головний тренер господарів Андоні Іраола був видалений з бровки рішенням судді. На 65-й хвилині Тібо Куртуа парирував удар Оскара Трехо з пенальті, призначеного за гру Карвахаля рукою, проте арбітр прийняв рішення, що 11-метровий необхідно перебити (воротар завчасно переступив лінію воріт), і з другої спроби гравець "Райо Вальєкано" зміг вивести свою команду вперед.

"Вершкові" не зуміли врятувати цю зустріч і зазнали першої поразки в цьому сезоні іспанської першості.

"Райо Вальєкано" - "Реал" - 3:2

Голи: Комесанья, 5, А.Гарсія, 44, Трехо, 67 (пен.) - Модріч, 37 (пен.), Мілітао, 41

"Райо Вальєкано": Дімітрієвскі, Балью, Лежен, Катена, Ф. Гарсія, Валентин, Комесанья (Сісс, 79), Паласон (Чавварія, 88), Трехо (Лопес, 71), А. Гарсія (Сальві, 88), Камельйо (Фалькао, 88)

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес, 85), Мілітао, Алаба, Менді (Начо, 85), Вальверде, Чуамені (Камавінга, 69), Модріч (Маріано, 79), Асенсіо, Родріго, Вінісіус

Попередження: Катена, Трехо, Балью, Чавварія - Вінісіус, Модріч, Карвахаль, Родріго, Васкес

Огляд матчу:

Після матчу головний тренер "Реала" Карло Анчелотті прокоментував першу поразку своєї команди в нинішньому сезоні чемпіонату Іспанії.

"Нам не вистачає свіжості, але це нормально після великої кількості матчів. Нам потрібно зробити оцінку першої частини сезону. Сьогодні нас турбує поразка, але у нас хороше становище в чемпіонаті Іспанії і ми в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Тепер потрібно добре завершити матч з Кадісом", - наводить слова Анчелотті AS.

Після цієї зустрічі "Реал" залишився на другій сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 32 очки. Відставання команди Карло Анчелотті від лідируючої "Барселони" становить два бали. "Райо Вальєкано" завдяки цій перемозі набрав 21 очко і піднявся на восьме місце іспанського чемпіонату.

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