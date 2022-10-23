Андрій Лунін залишився в запасі на матч проти "Севільї".

У суботу, 22 жовтня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді в рамках 13-го туру чемпіонату Іспанії з футболу зустрілися "Реал" і "Севілья". Фінальний свисток зафіксував перемогу "вершкових" з рахунком 3:1.

Рахунок у матчі був відкритий на п'ятій хвилині: Вінісіус Жуніор лівим краєм забіг у штрафну, підняв голову і прострілив на дальню штангу, звідки набіг Модріч ударом в дотик розстріляв ворота і забив у 450-му матчі за мадридську команду.

На 54-й хвилині Гонсало Монтьєль помітив ривок ламели в штрафну і зробив приховану передачу, а Ерік проштовхнув м'яч повз вийшов з воріт Тібо Куртуа - 1:1.

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На 79-й хвилині Лукас Васкес знову вивів "Реал" вперед, а через дві хвилини Федеріко Вальверде збільшив перевагу команди Карло Анчелотті.

"Реал" - "Севілья" - 3:1

Голи: Модріч, 5, Васкес, 79, Вальверде, 81 - Ламела , 54

"Реал": Куртуа, Карвахаль (Васкес, 77), Алаба (Начо, 86), Мілітао, Менді (Рюдігер, 77), Модріч (Асенсіо, 77), Кроос, Тчуамені (Камавінга, 65), Вальверде, Вінісіус, Родріго

"Севілья": Буну, Монтьєль, Гудель, Маркао Тейшейра, Теллес, Ракітіч (Рафа Мір, 76), Олівер Торрес (Гомес, 69), Жордан, Навас (Кармона, 67), Іско (Ділейні, 76), Ламела

Огляд матчу:

Відзначимо, український голкіпер мадридського клубу Андрій Лунін не зіграв в даному матчі, просидівши весь матч на лавці запасних.

Після 11 турів Реал йде на першому місці з 31-м очком, а Севілья займає 14-й рядок, набравши 10 балів.

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