Італійський фахівець повідомив, що Андрій Лунін знову повернеться на лаву запасних.

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті поділився думкою про майбутнє голкіпера воротаря збірної України Андрія Луніна після матчу 10-го туру чемпіонату Іспанії проти "Ельче".

За словами італійського фахівця, український воротар продовжить бути заміною для основного голкіпера - Тібо Куртуа.

"Тепер, коли Куртуа повертається, Лунін знову буде на лаві запасних. Але його рівень приголомшливий, він дуже добре виглядав у цих матчах", - наводить слова Анчелотті Madrid Zone.

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Мадридський "Реал" здобув впевнену перемогу над "Ельче" в гостях з рахунком 3:0.

Український воротар Андрій Лунін зіграв в основному складі в цій грі, зробивши кілька приголомшливих сейвів і тим самим допоміг своїй команді взяти три очки. 23-річний воротар отримав одну з найвищих оцінок у команді за цей матч.

Нагадаємо, основний воротар "Реала" Тібо Куртуа отримав травму і Лунін отримав шанс проявити себе. Український воротар зіграв шість матчів поспіль в основі "Реала", серед яких дві гри проти "Шахтаря" (2:1, 1:1) у Лізі чемпіонів і легендарне "Ель-Класіко" з "Барселоною" (3:1).

З Луніним у складі, "Реал" здобув чотири перемоги і двічі зіграв внічию. У двох іграх українець зумів зберегти свої ворота в недоторканності, в інших - пропускав не більше одного гола.

Додамо, що в наступному матчі "Реал" зіграє проти "Севільї" в рамках чемпіонату Іспанії 22 жовтня. Очікується, що в цій грі на поле повернеться Тібо Куртуа.

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