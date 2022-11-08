Федеріко Вальверде намагався врятувати команду від поразки, але лише подарував м'яч фанатам.

У понеділок, 7 листопада, в рамках 13-го туру чемпіонату Іспанії з футболу відбувся поєдинок, в якому "Райо Вальєкано" приймав мадридський "Реал".

Зустріч пройшла на стадіоні "Кампо де Вальєкас" в Мадриді і завершилася сенсаційною поразкою "вершкових" з рахунком 3:2.

Поєдинок привернув до себе увагу не тільки несподіваним результатом, але і курйозним епізодом в кінцівці зустрічі.

У компенсований час футболісти "Реала", намагаючись врятуватися від поразки, пішли всією командою в атаку. Після розіграшу кутового м'яч відскочив до уругвайського півзахисника "Реала" Федеріко Вальверде і той недовго думаючи вирішив завдати потужного удару по воротах суперника. Уругваєць вдарив з такою силою, що м'яч вилетів за межі стадіону і потрапив на балкон сусіднього будинку, звідки за грою спостерігали місцеві фанати.

Відео удару Вальверде:

Додамо, що ця поразка стала першою для мадридського "Реала" в нинішньому сезоні чемпіонату Іспанії з футболу.

За 13 зіграних турів "Реал" заробив 32 очки і займає друге місце в турнірній таблиці. Відставання команди Карло Анчелотті від лідируючої "Барселони" становить два бали.

У наступному турі мадридський "Реал" зіграє 10 листопада на своєму полі проти "Кадіса".

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