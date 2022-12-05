Збірна Південної Кореї спробує зупинити одного з головних фаворитів цього мундіалю.

У понеділок, 5 грудня, в поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу зустрінуться національні збірні Бразилії та Південної Кореї.

Зустріч команд пройде на стадіоні "974" в місті Доха. Арена отримала це ім'я на честь такої ж кількості морських контейнерів, які були використані для будівництва стадіону. Це данина місцю, де розташована арена - промислового минулого цієї набережної.

Збірна Бразилії, яку вважають головним фаворитом ЧС-2022, дуже впевнено пройшла груповий етап. Підопічні Тіте здобули перемоги в стратових двох турах проти Сербії (2:0) і Швейцарії (1:0), гарантувавши собі вихід в плей-офф. У заключному турі "селесао" резервним складом програли Камеруну (0:1), але цей поєдинок не мав ніякого турнірного значення для бразильців.

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Південна Корея, в свою чергу, досить важко стартувала на мундіалі в Катарі. За стартових два тури представники Азії набрали всього одне очко в протистояннях з Уругваєм (0:0) і Ганою (2:3) і практично не мали шансів на вихід в плей-офф. Однак, в заключному турі збірна Південної Кореї сенсаційно обіграла Португалію (2:1) і завдяки результату матчу Уругвай - Гана (2:0) змогла зайняти друге місце в квартеті Н.

Бразилія - Південна Корея: прогноз

На думку букмекерів, збірна Південної Кореї є абсолютним аутсайдером цього протистояння. Так, ймовірність успіху південнокорейців після в основний час оцінюється коефіцієнтом 12,50. Коефіцієнт на перемогу збірної Бразилії - 1,29. Нічия - 5,90.

Зробити ставку на те, що в цій грі заб'ють обидві команди, можна з коефіцієнтом 2,41. Гол Південної Кореї оцінюють в 2,20, а на те, що відзначиться збірна Бразилії, можна поставити за 1,08.

На прохід підопічних Тіте в 1/4 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,11. Підсумковий тріумф Південної Кореї - 7,20.

Найбільш вірогідним результатом матчу букмекери вважають перемогу збірної Бразилії з рахунком 2:0. Коефіцієнт на даний результат - 5,60.

Бразилія - Південна Корея: трансляція

В Україні матч 1/8 фіналу ЧС-2022 між національними командами Бразилії та Південної Кореї у прямому ефірі покаже лише відеосервіс MEGOGO.

В ефірі місцевих телеканалів суспільного цей поєдинок буде показаний в повторі.

Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Додамо, що в 1/4 фіналу ЧС-2022 переможець пари Бразилія - Південна Корея гратиме проти найсильнішого в дуелі Японії та Хорватії. Ці збірні свій матч 1/8 фіналу проведуть також 5 грудня, але о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

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