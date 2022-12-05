Збірна Японії спробує створити ще одну сенсацію на мундіалі в Катарі.

У понеділок, 5 грудня, в рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу зустрінуться національні збірні Японії та Хорватії.

Зустріч команд пройде на стадіоні "Ель-Джануб" в місті Ель Вакра.

Збірна Хорватії на стадії групового етапу ЧС-2022 грала в групі F з командами Бельгії, Марокко та Канади. Хорвати набрали 5 очок, зігравши внічию з марокканцями (0:0) і бельгійцями (0:0) і перемогли Канаду (4:1).

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Японія стала однією з головних сенсацій цього турніру, посівши перше місце в групі з німцями та іспанцями. Представники Азії здобули перемоги в іграх з Іспанією (2:1) і Німеччиною (2:1) і програли Коста-Риці (0:1).

Японія - Хорватія: прогноз

Букмекери вважають збірну Хорватії фаворитом цієї дуелі. На перемогу підопічних Златко Даліча в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,10. Нічия - 3,35. Тріумф збірної Японії оцінюється коефіцієнтом 4,00.

Зробити ставку на те, що в цій грі заб'ють обидві команди, можна з коефіцієнтом 2,00. Гол Японії оцінюється в 1,57, а на те, що відзначиться збірна Хорватії, можна поставити з коефіцієнтом 1,29.

Букмекери вважають, що зустріч Хорватії та Японії, найімовірніше, завершиться з рахунком 1:0 на користь хорватів, коефіцієнт на даний результат - 6,30.

Японія - Хорватія: трансляція

В Україні матч 1/8 фіналу ЧС-2022 між командами Японії та Хорватії в прямому ефірі можна буде подивитися на Київстар ТБ.

Також гра транслюватиметься регіональними каналами Суспільного, на сайті Суспільне Спорт, а також відеосервісі MEGOGO.

Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, збірна Хорватії є чинним віце-чемпіоном світу, у фіналі минулого мундіалю хорвати поступилися збірній Франції.

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