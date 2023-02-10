Андрій Лунін, ймовірно, вийде в стартовому складі "Реала" у фіналі КЧС-2023.

У суботу, 11 лютого, відбудеться фінал Клубного чемпіонату світу, в якому зустрінуться мадридський "Реал" і саудівський "Аль-Хіляль".

Поєдинок пройде в марокканському місті Рабат на стадіоні "Мулай Абдула".

На шляху до фіналу КЧС-2023 мадридський "Реал" здобув розгромну перемогу проти єгипетського клубу "Аль-Ахлі" (4:1).

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Відзначимо, що в півфінальному матчі ворота "вершкових" захищав Андрій Лунін. Український воротар замінив на турнірі бельгійця Тібо Куртуа, який напередодні отримав травму.

Очікується, що український воротар вийде в основному складі "Реала" і у фінальному поєдинку Клубного чемпіонату світу.

Також у заявці "Реала" на клубний ЧС відсутній володар "Золотого м'яча" Карім Бензема.

"Аль-Хіляль" почав свій шлях на КЧС-2023 згідно з регламентом турніру з 1/4 фіналу. На цій стадії саудівський клуб переміг у серії пенальті марокканський клуб "Відад" (1:1, 5:3 пенальті). У півфіналі турніру "Аль-Хіляль" сенсаційно обіграв бразильський клуб "Фламенго" (3:2).

Реал - Аль-Хіляль: прогноз

Беззаперечним фаворитом протистояння є мадридський "Реал".

Коефіцієнт на перемогу підопічних Карло Анчелотті в основний час - 1,27. На тріумф "Аль-Хіляля" можна зробити ставку з коефіцієнтом 12,00. Нічийний результат - 6,00.

На думку аналітиків, дуель саудівського та іспанського колективів вийде досить результативною. Так, коефіцієнт на тотал голів у матчі "більше 2,5" - 1,54. На тотал "менше 2,5" можна поставити за 2,60.

Коефіцієнт на "обидві заб'ють" - 1,93. На гол мадридського "Реала" можна поставити за 1,06, в той час як гол "Аль-Хіляля" оцінений коефіцієнтом 1,81.

Найбільш вірогідним результатом матчу є перемога "Реала" в основний час з рахунком 2:0. Коефіцієнт на даний результат - 6,90.

Реал - Аль-Хіляль: трансляція

В Україні в прямому ефірі фінал Клубного чемпіонату світу між "Аль-Хілялом" і "Реалом" можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO.

Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, чинним переможцем клубного чемпіонату світу є англійський "Челсі", який у лютому минулого року в ОАЕ у фінальному поєдинку переграв бразильський "Палмейрас" (1:0).

Рекордсменом за кількістю перемог на клубному чемпіонаті світу є "Реал" - мадридський клуб вигравав турнір чотири рази.

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