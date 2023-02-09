Перемогу "вершковим" принесли голи Вінісіуса, Вальверде, Родріго і Аррібаса.

У середу, 8 лютого, відбувся поєдинок 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу, в якому мадридський "Реал" грав з єгипетським "Аль-Ахлі".

Гра проходила на стадіоні "Принц Мула Абдулла" в Рабаті і завершилася розгромною перемогою "вершкових".

Рахунок у грі був відкритий на 42-й хвилині - нападник "Реала" Вінісіус Жуніор обіграв захисника, після чого вийшов до воріт і майстерно перекинув голкіпера Мохамеда Ель-Шенаві.

Відео дня

На 47-й хвилині мадридці забили ще один гол: в результаті небезпечної контратаки Родріго наносив удар по воротах, але голкіпер зміг його парирувати. На добиванні виявився Федеріко Вальверде, який зміг точно пробити по порожніх воротах.

На 65-й хвилині у ворота "Реала" був призначений пенальті. До "точки" підійшов Алі Маалул, який переграв Андрія Луніна.

На 90+2-й хвилині питання про переможця зустрічі зняв Родріго, який забив з перелачі дані Себальоса. На 90+8-й хвилині півзахисник мадридців Серхіо Аррібас встановив підсумковий рахунок 4:1 на користь "Реала".

"Аль-Ахлі" - "Реал" - 1:4

Голи: Маалул, 65 (пен.) - Вінісіус, 42, Вальверде, 46, Родріго, 90+2, Аррібас, 90 + 8

"Аль-Ахлі": Ель-Шенаві, Метвалі, Маалул, Абдельмонем, Хані, Абделькадер, Ель Шахат (Мохамед, 75), Дьєнг (Фатхі, 61), Ель Соліа, Афша (Кахраба), Шериф (Тау, 61)

"Реал": Лунін, Начо, Рюдігер, Алаба, Камавінга, Модріч (Одріосола, 90+5), Чуамені, Кроос (Себальос, 77), Вальверде, Родріго (Маріано, 90+5), Вінісіус (Аррібас, 90+8)

Попередження: Абдельмонем - Чуамені

Огляд матчу:

Відзначимо, що через травму Тібо Куртуа ворота "Реала" в цій грі захищав український голкіпер Андрій Лунін.

У фіналі "Реал" зіграє проти "Аль-Хіляля" з Саудівської Аравії, який днем раніше в результативному матчі обіграв бразильський "Фламенго" (3:2).

Фінал Клубного чемпіонату світу відбудеться в суботу, 11 лютого. Початок зустрічі - 21:00 за київським часом.

Вас також можуть зацікавити новини: