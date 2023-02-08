Андрій Лунін, ймовірно, зіграє в основному складі "Реала" на КЧМ-2023.

У середу, 8 лютого, відбудеться поєдинок 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу з футболу, в якому мадридський "Реал" зіграє проти єгипетського клубу "Аль-Ахлі".

Зустріч команд пройде на стадіоні "Мулай Абдула" в марокканському місті Рабат.

Незадовго до старту КЧМ-2023 мадридський клуб втратив основного голкіпера Тібо Куртуа. Бельгієць відновлюється після травми.

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Таким чином, основним голкіпером мадридців в матчах Клубного чемпіонату світу повинен стати українець Андрій Лунін.

Також відзначимо, що поза заявкою команди на турнір виявилися володар "Золотого м'яча" Карім Бензема, Едер Мілітао, Лукас Васкес, Ферлан Менді, а також вічно травмований Еден Азар.

Заявка "Реала" на КЧМ-2023

Воротарі: Лунін, Луїс Лопес, Каньісарес

Захисники: Карвахаль, Алаба, Вальєхо, Начо, Одріосола, Рюдігер, Марвел

Півзахисники: Кроос, Модріч, Камавінга, Вальверде, Чуамені, Себальос, Маріо Мартін, Аррібас

Нападники: Асенсіо, Вінісіус, Родріго, Маріано

Аль-Ахлі - Реал Мадрид: трансляція

В Україні в прямому ефірі матч 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу між "Аль-Ахлі" і "Реалом" можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO.

Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Аль-Ахлі - Реал Мадрид: прогноз

Букмекери вважають беззаперечним фаворитом цього протистояння мадридський "Реал". Так, поставити на перемогу мадридців в букмекерських конторах можна з коефіцієнтом 1,30. Успіх каїрців оцінений експертами в 11,5. Ставки на нічию приймаються за 5,20.

На думку аналітиків, матч "Аль-Ахлі" - "Реал" вийде результативним: тотал більше 2,5 м'яча йде за 1,65, а тотал менше 2,5 м'яча - за 2,24. Якщо заб'ють господарі, зіграє коефіцієнт 1,90. Гол гостей доступний в букмекерських конторах з коефіцієнтом 1,07. Поставити на "обидві заб'ють" можна за 2,10.

Найбільш вірогідним результатом матчу в основний час букмекери вважають перемогу "Реала" з рахунком 2:0. Коефіцієнт на цю подію - 6,10.

Прохід "Реала" до фіналу КЧМ-2023 оцінюється коефіцієнтом 1,14. Підсумковий тріумф "Аль-Ахлі" - 6,20.

Додамо, що перший фіналіст Клубного чемпіонату світу вже визначився. "Аль-Хіляль" у півфіналі несподівано обіграв бразильський "Фламенго" з рахунком 3:2. Два голи у складі саудівського клубу забив Салем Аль-Давсарі, ще один м'яч на рахунку Лусіано Вієтто. За бразильців два голи забив Педру.

Клубний чемпіонат світу-2023: що потрібно знати

КЧМ-2023 з футболу проходить в Марокко з 1 по 11 лютого.

У турнірі беруть участь шість команд, які є переможцями головних клубних турнірів своїх конфедерацій, і чемпіон країни, що приймає турнір: "Реал" Мадрид (Іспанія), "Фламенго" (Бразилія), "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія), "Аль-Ахлі" (Єгипет), "Окленд Сіті" (Нова Зеландія), "Сіетл Саундерс" (США), "Відад" (Марокко).

Матчі турніру будуть зіграні на двох стадіонах в Танжері і Рабаті місткістю 65 тисяч і 60 тисяч глядачів відповідно.

Рекордсменом за кількістю перемог на клубному чемпіонаті світу є "Реал" - мадридський клуб вигравав турнір чотири рази.

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