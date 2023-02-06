"Мальорка" завдала неочікуваної поразки "вершковим".

У 20-му турі чемпіонату Іспанії мадридський "Реал" завітав у гості до "Мальорки".

Основний голкіпер "королівського" клубу Тібо Куртуа зазнав травми на передматчевій розминці і місце у воротах отримав українець Андрій Лунін. На 13-й хвилині гри захисник "Реала" Начо Фернандес "зрізав" м'яча у власні ворота. Це був єдиний і переможний для "Мальорки" гол у поєдинку.

На 60-й хвилині хавбек мадридського гранду Марко Асенсіо не забив пенальті.

Відео дня

Додамо, що 23-річний Лунін зіграв свій восьмий матч за "Реал" у поточному сезоні. За ці 8 поєдинків (5 у Ла Лізі, 1 в Кубку Іспанії, 2 в Лізі чемпіонів) Андрій пропустив 6 голів.

Мальорка - Реал Мадрид - 1:0

Гол: Начо, 13 (автогол)

Реал: Лунін – Карвахаль, Рюдігер, Начо, Камавінга – Вальверде (Модрич, 64), Чуамені (Кроос, 71), Себальос (Алаба, 71) – Асенсіо (Маріано, 71), Родріго, Вінісіус

Огляд гри

За інформацією іспанських ЗМІ, Куртуа через травму ноги пропустить приблизно 15 днів. Тому Лунін має шанс зіграти 8 лютого у півфіналі Клубного чемпіонату світу проти єгипетського "Аль-Ахлі".

"Реал" посідає другу позицію в чемпіонаті Іспанії після 20 турів і відстає від "Барселони" на 8 очок.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року Лунін взяв участь у матчі проти "Барселони" та увійшов до історії.

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