Презентація нового тренера збірної України пройде в Будинку футболу 7 червня.

В Українській асоціації футболу повідомили, коли буде оголошено ім'я нового головного тренера національної збірної України з футболу.

Як повідомляється на офіційному сайті організації, презентація та прес-конференція нового наставника "синьо-жовтих" відбудеться в середу, 7 червня, в Будинку футболу.

Початок заходу - о 12:00 за київським часом.

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Очікується, що збірну України з футболу очолить Сергій Ребров, який раніше покинув "Аль-Айн". Напередодні 49-річний фахівець підтвердив, що приїде в Україну для підписання угоди.

За інформацією ЗМІ, в тренерський штаб Реброва в національній команді увійдуть: Вісенте Гомес, Альберто Босх і Гліб Платов. Також обговорювалося прізвище екс-футболіста "Шахтаря" Рустама Худжамова, який може стати тренером воротарів у штабі Реброва.

Нагадаємо, національна збірна почне свій збір 8 червня в Бремені. Дебютує новий тренер збірної України 12 червня в товариському матчі проти національної команди Німеччини. Потім збірна України зіграє два поєдинки в рамках відбору на Євро-2024. "Синьо-жовті" на виїзді зіграють проти Північної Македонії (16 червня), а потім в номінально домашньому матчі зустрінуться з Мальтою (19 червня).

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