Лука Модріч гратиме за "Реал" ще один сезон.

Легенда хорватського футболу і володар "Золотого м'яча-2018" Лука Модріч підписав новий контракт з мадридським "Реалом".

Як повідомляє офіційний сайт "вершкових", нова угода 37-річного півзахисника з мадридським клубом діятиме до літа 2024 року.

Варто відзначити, що в послугах Луки Модріча були зацікавлені клуби з Саудівської Аравії. Однак хорват відмовився від астрономічної зарплати і вирішив залишитися в Європі.

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Примітно, що Лука Модріч на даний момент є останнім володарем "Золотого м'яча", який продовжує виступати в Європі. Кріштіану Роналду і Карім Бензема грають в Саудівській Аравії, а Ліонель Мессі перейшов в американський "Інтер Маямі".

Нагадаємо, Модріч перейшов в "Реал" в 2012 році з лондонського "Тоттенхема" за 35 мільйонів євро. За мадридський клуб хорват зіграв 488 матчів, забив 37 голів і віддав 77 результативних передач.

З "Реалом" Лука завоював 23 трофеї за 11 років, серед яких п'ять перемог в Лізі чемпіонів і три перемоги в чемпіонаті Іспанії.

У минулому сезоні Модріч зіграв за "Реал" 51 матч у всіх турнірах, в яких забив шість голів і віддав шість результативних передач.

За даними інтернет-порталу Transfermarkt вартість футболіста становить 10 мільйонів євро.

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