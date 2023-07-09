Лукас Ернандес підписав п'ятирічний контракт з парижанами.

Захисник національної збірної Франції Лукас Ернандес перейшов з мюнхенської "Баварії" в ПСЖ.

27-річний футболіст підписав контракт з парижанами до літа 2028 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

За трансфер Ернандеса ПСЖ заплатив "Баварії" 50 мільйонів євро.

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Французький захисник виступав за мюнхенський клуб з 2019 року. У складі "Баварії" він зіграв 107 матчів, забив 2 голи і віддав 8 гольових передач. З мюнхенцями француз завоював 10 трофеїв, в числі яких 4 чемпіонські титули Бундесліги і перемога в Лізі чемпіонів.

У минулому сезоні Ернандес зіграв 11 матчів за "Баварії", в яких відзначився одним забитим голом.

Ернандес є переможцем ЧС-2018 і Ліги націй УЄФА-2020/2021 у складі національної збірної Франції.

Відзначимо, що французький захисник став вже п'ятим новачком паризького клубу в літнє трансферне вікно. Раньше парижани підписали Марко Асенсіо, Мануеля Угарте, Мілана Шкріняра та Лі Кан Інна.

Крім того, ПСЖ відправив у відставку головного тренера команди Крістофа Гальтьє та призначив на його місце іспанського фахівця Луїса Енріке.

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