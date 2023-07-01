Ігор Йовічевіч пропрацював у "Шахтарі" всього один сезон.

Хорватський фахівець Ігор Йовічевіч покинув пост головного тренера "Шахтаря".

Офіційний сайт донецького клубу повідомив про дострокове розірвання контракту з 49-річним хорватом.

Разом з Йовічевічем "Шахтар" залишає і весь його тренерський штаб.

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"Спасибі Ігорю Йовічевічу і його асистентам за якісну роботу і високий професіоналізм, за красиві перемоги і незабутні емоції. Це був яскравий сезон, яким ви назавжди вписали свої імена в історію "Шахтаря". Окрема подяка за активну громадянську позицію в підтримці України та українців", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Ігор Йовічевіч очолив "Шахтар" влітку минулого року. Хорватський фахівець підписав з донецьким клубом контракт на два роки.

Під керівництвом Йовічевіча "гірники" зіграли 40 матчів, в яких здобули 24 перемоги, 10 ігор зіграли внічию і 6 програли.

За підсумками сезону 2022/2023 "Шахтар" став чемпіоном України.

У Лізі чемпіонів "гірники" посіли третє місце в групі з "Реалом", "Лейпцигом" і "Селтіком".

У Лізі Європи "Шахтар" пройшов"Ренн" у раунді плей-офф, а потім поступився "Феєнорду" в 1/8 фіналу.

Очікується, що новим наставником "Шахтаря" стане Патрік ван Леувен. За інформацією ЗМІ, його кандидатуру затвердив президент "гірників" Рінат Ахметов.

Нідерландський фахівець минулий сезон провів у "Зорі". Під його керівництвом луганський клуб посів третє місце в УПЛ.

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