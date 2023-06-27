Невдовзі гравці розпочнуть передсезонний збір з новим керманичем.

Донецький "Шахтар" невдовзі отримає нового тренера. Як повідомляє "ТаТоТаке", президент "гірників" Рінат Ахметов остаточно визначився з ім’ям наставника.

Ним стане колишній тренер "Зорі" Патрік ван Леувен. Наразі іноземний фахівець відпочиває вдома після сезону із луганцями. Контракт з ним ще не підписаний, однак це формальність.

Його офіційна презентація відбудеться у перших числах липня. Саме з ван Леувеном "Шахтар" розпочне підготовку до нового сезону. Її старт запланований на 3 липня у Нідерландах – рідній країні ван Леувена.

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Нагадаємо, що ван Леувен у минулому сезоні працював у "Зорі". Його було визнано найкращим тренером чемпіонату 2022/23 рр.. Луганці практично до останнього туру мали шанс на чемпіонство, але у підсумку посіли третє місце.

Поточним головний тренером "Шахтаря" є Ігор Йовічевич, котрий очолив команду влітку минулого року. Разом із "гірниками" він став чемпіоном України, а також дійшов до 1/8 фіналу Ліги Європи. Контракт хорвата розрахований до червня 2024-го року, однак керівництво клубу вирішило не продовжувати співпрацю зі спеціалістом. Офіційно про це повідомлено ще не було.

Додамо, що для ван Леувена це буде повернення до "Шахтаря". У 2006-2013 рр. він уже працював у структурі клубу, відповідаючи за молодіжні команди.

Відзначимо, що новий сезон УПЛ стартує 29 липня.

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