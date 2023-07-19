Олександр Усик підписав з "Поліссям" контракт на один сезон.

Володар поясів WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик став гравцем футбольного клубу "Полісся".

Про це повідомляє офіційний сайт житомирського клубу.

Зірковий боксер підписав контракт з "Поліссям" терміном на один рік. Фінансові подробиці угоди поки не розголошуються.

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У складі житомирського клубу Олександр Усик гратиме під 17-м номером.

Олександр Усик вже грав за "Полісся". У лютому 2022 року він дебютував за житомирський клуб у поєдинку проти "Вереса" в рамках турніру Winter Cup. Гра завершилася перемогою "Полісся" з рахунком 2:1.

Відзначимо, що "Полісся" в наступному сезоні буде грати в українській Прем'єр-лізі. Житомирський клуб в минулому сезоні посів перше місце в Першій лізі і вийшов в елітний дивізіон.

У першому турі УПЛ "Полісся" зіграє проти "Вереса". Матч заплановано на 28 липня.

Нагадаємо, 26 серпня Олександр Усик проведе бій проти британського боксера Даніеля Дюбуа. Поєдинок пройде на "Tarczynski Arena" в польському Вроцлаві.

У послужному списку українського боксера 20 перемог (13 нокаутом) в 20 боях на професійному рингу.

Свій попередній бій Усик провів у серпні минулого року. У реванші українець роздільним рішенням суддів переміг Ентоні Джошуа і захистив титули WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі.

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