Український боксер дебютував за "Полісся".

Український боксер Олександр Усик взяв участь в матчі турніру Winter Cup.

Кримчанин вийшов на заміну у поєдинку проти рівненського "Вереса" у складі житомирського "Полісся".

Усик з'явився на полі на 77-й хвилині, замінивши екс-форварда збірної України Пилипа Будківського. Боксер зіграв у нападі.

"Полісся" перемогло з рахунком 2:1, а голи були всі забиті ще до появи Усика на полі. Відомий блогер Дмитро Поворознюк провів усю гру на лаві запасних "Вереса".

Зазначимо, що Усик в дитинстві (до 15 років) займався футболом у сімферопольській "Таврії". "Полісся" пішло на зимову перерву на дев'ятій позиції в турнірній таблиці Першої ліги України.

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