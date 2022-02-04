Український боксер Олександр Усик взяв участь в матчі турніру Winter Cup.
Кримчанин вийшов на заміну у поєдинку проти рівненського "Вереса" у складі житомирського "Полісся".
Усик з'явився на полі на 77-й хвилині, замінивши екс-форварда збірної України Пилипа Будківського. Боксер зіграв у нападі.
"Полісся" перемогло з рахунком 2:1, а голи були всі забиті ще до появи Усика на полі. Відомий блогер Дмитро Поворознюк провів усю гру на лаві запасних "Вереса".
Зазначимо, що Усик в дитинстві (до 15 років) займався футболом у сімферопольській "Таврії". "Полісся" пішло на зимову перерву на дев'ятій позиції в турнірній таблиці Першої ліги України.
Winter Cup-2022: що потрібно знати про турнір
- Winter Cup-2022 - футбольний турнір, організований телеканалом "Футбол 1/2/3".
- Турнір проходить в турецькому місті Белек з 3 по 12 лютого.
- На Winter Cup-2022 візьме участь чотири команди - по два представники від Першої ліги та УПЛ: Металіст (Харків), Полісся (Житомир), Чорноморець (Одеса) та Верес (Рівне).
- Турнір проводиться за системою - кожен з кожним. Сумарно буде зіграно шість матчів. Переможцем турніру стає команда, яка набрала найбільшу кількість очок.
- Призовий фонд зимового турніру складе 10 тисяч доларів.