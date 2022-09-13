Знаменитий боксер планує зіграти за "Полісся" в наступному сезоні.

Володар титулів WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик заявив, що має намір зіграти в елітному дивізіоні чемпіонату України з футболу.

35-річний боксер розраховує, що футбольний клуб "Полісся" надасть йому кілька хвилин гри в наступному сезоні, коли команда буде грати в УПЛ.

"Я дуже хочу зіграти на футбольному полі. У мене вже одна дитяча мрія збулася - я грав у Туреччині за професійну футбольну команду "Полісся". А зараз, коли хлопці трохи попрацюють, з Божою поміччю, Вища ліга. І я думаю, що мені дадуть сім хвилин другого тайму зіграти у Вищій лізі.

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Я буду готуватися до Вищої ліги, трохи скину вагу, щоб бути швидше на полі не руками, а ногами. Я центральний нападник, але можу по всьому полю бігати", - сказав Усик в інтерв'ю YouTube-каналу ПРОФУТБОЛ Digital.

Олександр Усик дебютував у складі житомирського "Полісся" в матчі проти рівненського "Вереса" на турнірі Winter Cup в Туреччині. Поєдинок завершився перемогою команди з Житомира з рахунком 2:1. Усик з'явився на полі в цьому матчі на 77-й хвилині. 35-річний боксер-футболіст мав навіть можливість забити гол, але з близької відстані не влучив по м'ячу.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня відбувся бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Бій тривав 12 раундів, за підсумками яких перемогу роздільним рішенням суддів здобув Олександр (113-115, 115-113, 116-112). Тим самим українець зберіг чемпіонські пояси WBA Super, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі.

Перший поєдинок з Джошуа, який відбувся у вересні 2021 року, Усик виграв одноголосним рішенням суддів.

Раніше УНІАН повідомляв, що Олександр Усик може провести бій за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі проти володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі.

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