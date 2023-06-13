Очікується, що Андрій Ярмоленко повернеться в київське "Динамо".

Капітан національної збірної України Андрій Ярмоленко залишає футбольний клуб "Аль-Айн".

Клуб з ОАЕ на своєму офіційному сайті підтвердив відхід 33-річного футболіста.

Прес-служба "Аль-Айна" опублікувала пост в соціальних мережах, в якому клуб попрощався з Ярмоленком.

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"Удачі і спасибі, Ярмоленко", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко перейшов в "Аль-Айн" влітку 2022 року після відходу з лондонського "Вест Хема".

У складі клубу з ОАЕ український нападник зіграв 33 матчі, в яких забив 12 голів і віддав 6 гольових передач.

За інформацією ЗМІ, Ярмоленко повернеться в київське "Динамо", у складі якого виступав у період з 2007 по 2017 рік.

У футболці "біло-синіх" Ярмоленко зіграв 340 матчів, забив 137 голів і віддав 90 результативних передач. З "Динамо" він тричі ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок країни і три рази Суперкубок.

Раніше "Аль-Айн" покинув український тренер Сергій Ребров. 49-річний спеціаліст очолив національну збірну України з футболу.

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