Андрій Ярмоленко знову може опинитися в київському клубі.

Капітан національної збірної України Андрій Ярмоленко за крок від повернення в "Динамо".

Як повідомляє телеграм-канал "Динамо Київ Inside", переговори між київським клубом і 33-річним нападником знаходяться на завершальній стадії.

"З поверненням додому? Принаймні, з сьогоднішнього дня переговорний процес вступає в завершальну фазу", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Нагадаємо, сезон 2022/2023 Андрій Ярмоленко провів у чемпіонаті ОАЕ, захищаючи кольори "Аль-Айна". За цей клуб українець зіграв 33 матчі, забив 12 голів і віддав 6 результативних передач.

Угода вінгера збірної України з арабським клубом закінчується в червні цього року. Раніше стало відомо, що "Аль-Айн" відмовився продовжувати контракт з Андрієм.

Андрій Ярмоленко виступав у "Динамо" в період з 2007 по 2017 роки. У футболці "біло-синіх" вінгер зіграв 340 матчів, забив 137 голів і віддав 90 гольових передач.

З київським клубом Ярмоленко тричі ставав чемпіоном України, двічі перемагав у Кубку країни і тричі вигравав Суперкубок України.

Крім "Динамо" Андрій також грав за "Боруссію" Дортмунд (26 матчів, 6 голів) і "Вест Хем" (86 матчів, 13 голів).

У складі національної збірної України Андрій Ярмоленко зіграв 112 матчів і забив 45 голів.

Вас також можуть зацікавити новини: