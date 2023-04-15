Ефектний асист став частиною результату у важливому матчі.

Вчора, 14 квітня, у рамках матчу-відповіді Кубка президента ОАЕ зустрічалися "Аль-Айн" Сергія Реброва та Андрія Ярмоленка та "Аль-Васл". Зустріч завершила перемогою команди українців з рахунком 1:0.

У забитому голі 29-й хвилині взяв участь і капітан збірної України. Після прострілу партнера він сам міг забивати, однак не влучив належним чином по м’ячу. Круглий снаряд відскочив від п’яти до партнера, котрий розстріляв ворота суперника.

"Аль-Айн" зумів довести матч до перемоги, не зважаючи на те, що більшість поєдинку команда грала в меншості через вилучення голкіпера на 29-й хвилині. Загалом арбітр за всю гру показав чотири червоні карточки.

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Ярмоленко провів на полі 67 хвилин, після чого був замінений на бразильця Жонатана Сантоса.

Підопічні Реброва за сумою двох матчів (перший завершився з рахунком 0:0) пройшли до фіналу Кубка президента, у якому зіграють 29 квітня проти "Аль-Шарджі".

Нагадаємо, що Ярмоленко став гравцем "Аль-Айна" влітку минулого року. Він приєднався до клубу з ОАЕ на правах вільного агента. До цього футболіст виступав за англійський "Вест Гем".

Сергій Ребров тренує "Аль-Айн" уже другий сезон поспіль. Його контракт чинний до червня 2023-го року. У Ярмоленка теж угода з емірським клубом завершується наприкінці цього сезону.

Відзначимо, що Андрій Ярмоленко є капітаном збірної України. У такому статусі він грав у матчах "синьо-жовтих" минулої осені. У березні проти збірної Англії Ярмоленко не виходив на поле через травму. Тоді капітаном був Олександр Зінченко.

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