Збірна України зіграє другий поєдинок в рамках відбору Євро-2024.

У п'ятницю, 16 червня, відбудеться матч третього туру відбору на Євро-2024 з футболу, в якому збірна України зіграє проти Північної Македонії.

Гра пройде на стадіоні "Тоше Проескі" в Скоп'є. Головним арбітром зустрічі призначений швейцарський рефері Лукас Фендріх.

Північна Македонія - Україна: онлайн-трансляція матчу на УНІАН

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Для збірної України це буде другий матч під керівництвом Сергія Реброва, який був призначений головним тренером "синьо-жовтих" 7 червня.

12 червня національна команда в дебютній грі Реброва зіграла внічию проти збірної Німеччини у товариському поєдинку. Матч проти Північної Македонії стане першою офіційною грою для Сергія Реброва.

В рамках відбору на Євро-2024 збірна України зіграла один матч. "Синьо-жовті" під керівництвом Руслана Ротаня програли збірній Англії з рахунком 0:2.

Збірна Північної Македонії також зіграла тільки один матч в рамках відбору Євро-2024. Команда перемогла Мальту (2:1).

Північна Македонія - Україна: трансляція

Зустріч національних команд Північної Македонії та України в прямому ефірі буде показаний на місцевих телеканалах Суспільного, крім OTT-сервісів.

Також пряма трансляція матчу буде доступна на медіасервісі MEGOGO.

Початок поєдинку - о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, лідером групи з на даний момент є збірна Англії, у якої 6 очок. Далі йдуть збірні Італії (3), Північної Македонії (3), України (0) і Мальти (0).

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