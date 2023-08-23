Саудівський клуб "Аль-Іттіхад" хоче підписати зіркового нападника "Ліверпуля" і збірної Єгипту Мохамеда Салаха.
Як повідомляє журналіст Руді Галетті, клуб з Саудівської Аравії готує для "Ліверпуля" пропозицію в розмірі 100 мільйонів євро.
Цей трансфер може стати найдорожчим в історії чемпіонату Саудівської Аравії.
Варто відзначити, що раніше "Ліверпуль" відхилив пропозицію "Аль-Іттіхада" по Салаху в розмірі 70 мільйонів євро. Однак сума в 100 мільйонів може влаштувати керівництво клубу.
Мохамед Салах грає за "Ліверпуль" з 2017 року. На його рахунку 307 матчів, 187 голів і 80 гольових передач у складі "червоних".
У минулому сезоні єгиптянин зіграв 51 матч за "Ліверпуль" у всіх турнірах, в яких забив 30 голів і віддав 16 результативних передач.
Чинний контракт Салаха з англійським клубом розрахований до літа 2025 року.
Додамо, що цього літа саудівський "Аль-Іттіхад" придбав півзахисника "Ліверпуля" Фабіньо. Також клуб підписав чинного володаря "Золотого м'яча" Каріма Бензема і екс-півзахисника "Челсі" Нголо Канте.