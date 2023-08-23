Мохамед Салах може змінити клубну прописку цього літа.

Саудівський клуб "Аль-Іттіхад" хоче підписати зіркового нападника "Ліверпуля" і збірної Єгипту Мохамеда Салаха.

Як повідомляє журналіст Руді Галетті, клуб з Саудівської Аравії готує для "Ліверпуля" пропозицію в розмірі 100 мільйонів євро.

Цей трансфер може стати найдорожчим в історії чемпіонату Саудівської Аравії.

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Варто відзначити, що раніше "Ліверпуль" відхилив пропозицію "Аль-Іттіхада" по Салаху в розмірі 70 мільйонів євро. Однак сума в 100 мільйонів може влаштувати керівництво клубу.

Мохамед Салах грає за "Ліверпуль" з 2017 року. На його рахунку 307 матчів, 187 голів і 80 гольових передач у складі "червоних".

У минулому сезоні єгиптянин зіграв 51 матч за "Ліверпуль" у всіх турнірах, в яких забив 30 голів і віддав 16 результативних передач.

Чинний контракт Салаха з англійським клубом розрахований до літа 2025 року.

Додамо, що цього літа саудівський "Аль-Іттіхад" придбав півзахисника "Ліверпуля" Фабіньо. Також клуб підписав чинного володаря "Золотого м'яча" Каріма Бензема і екс-півзахисника "Челсі" Нголо Канте.

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