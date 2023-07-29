Контракт Фабінью буде розрахований на три роки.

Півзахисник "Ліверпуля" Фабінью перейде у саудівський "Аль-Іттіхад", повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Гравець вже пройшов медогляд. Клуби мають найближчим часом підписати всі необхідні документи. Контракт буде розрахований на три роки. Його зарплата складе 25 мільйонів євро на рік, а "Ліверпуль" отримає 45 мільйонів.

"Аль-Іттіхад" влітку вже підписав Каріма Бензема і Н’Голо Канте. "Ліверпуль" покинули, окрім Фабінью, Роберто Фірміно та Джордан Хендерсон. Бразилець буде виступати за "Аль-Ахлі". Хендерсон став футболістом "Аль-Іттіфак", де головним тренером працює легендарний Стівен Джеррард.

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У минулому сезоні Фабінью зіграв за "Ліверпуль" 49 матчів у всіх турнірах, віддав дві результативних передачі. Контракт з мерсисайдцями розрахований у Фабінью до 2026-го року. Transfermarkt оцінює футболіста у 42 мільйони євро.

Фабінью провів 14 матчів за національну збірну Бразилії. З "Ліверпулем" він виграв по одному разу АПЛ, Лігу чемпіонів, Кубок Англії, Суперкубок Англії і Суперкубок УЄФА.

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