Карім Бензема забив гол і віддав гольову передачу у своїй дебютній грі за "Аль-Іттіхад".

У четвер, 27 липня, в рамках Арабської Ліги чемпіонів "Аль-Іттіхад" зустрічався з туніським клубом "Есперанс".

Гра завершилася з рахунком 2:1 на користь саудівського клубу.

У складі "Аль-Іттіхада" в цій грі дебютував чинний володар "Золотого м'яча" Карім Бензема. Зірковий француз забив гол і віддав гольову передачу, ставши головним героєм цієї зустрічі.

Рахунок у грі відкрили футболісти клубу "Есперанс" - на 26-й хвилині забив Бугера. На 35-й хвилині саудівський клуб рахунок зрівняв - після передачі Каріма Бензема забив Абдерразак Хамдалла.

На 55-й хвилині зустрічі Карім Бензема відзначився вже сам - легендарний француз відправив м'яч у сітку воріт суперника фантастичним ударом з дальньої дистанції.

Відео голу Бензема і огляд матчу:

Відзначимо, що в цій грі також дебютував колишній півзахисник "Челсі" Нголо Канте.

Свій наступний матч "Аль-Іттіхад" зіграє 2 серпня в рамках Арабської Ліги чемпіонів проти клубу "Аль-Шорта".

Нагадаємо, Карім Бензема перейшов в "Аль-Іттіхад" з мадридського "Реала" цього літа. Француз підписав контракт з саудівським клубом до літа 2026 року.

За інформацією ЗМІ, Бензема буде заробляти в новому клубі майже 200 мільйонів євро чистими за сезон, включаючи комерційні угоди.

Вас також можуть зацікавити новини: