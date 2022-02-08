УЄФА може покарати Україну за поведінку вболівальників.

Дисциплінарний комітет Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відкрив справу щодо України за підсумками півфіналу Євро-2022 з футзалу.

На офіційному сайті УЄФА було оголошено про призначення інспектора з етики та дисципліни для проведення розслідування.

Нагадаємо, що під час матчу 1/2 фіналу чемпіонату Європи з футзалу українські вболівальники, які дуже тепло підтримували нашу збірну, кілька разів виконали пісні "Путін х***о" і "Хто не скаче той москаль". Крім того, українські фани з трибун нагадували росіянам про анексію Криму.

Після матчу Російський Футбольної союз (РФС) направив звернення до УЄФА, вимагаючи від організації відкрити дисциплінарне розслідування.

Читайте також"Ви - наші герої": Зеленський звернувся до збірної України з футзалу після гри з РосієюДодамо, що збірна України мінімально поступилася Росії з рахунком 2:3. У матчі за 3-е місце українська команда розгромно програла Іспанії (1:4).

ЧЄ-2022 з футзалу виграла збірна Португалії, яка розбила росіян, створивши камбек у фіналі.

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