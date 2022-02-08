Дисциплінарний комітет Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відкрив справу щодо України за підсумками півфіналу Євро-2022 з футзалу.
На офіційному сайті УЄФА було оголошено про призначення інспектора з етики та дисципліни для проведення розслідування.
Нагадаємо, що під час матчу 1/2 фіналу чемпіонату Європи з футзалу українські вболівальники, які дуже тепло підтримували нашу збірну, кілька разів виконали пісні "Путін х***о" і "Хто не скаче той москаль". Крім того, українські фани з трибун нагадували росіянам про анексію Криму.
Після матчу Російський Футбольної союз (РФС) направив звернення до УЄФА, вимагаючи від організації відкрити дисциплінарне розслідування.
Читайте також"Ви - наші герої": Зеленський звернувся до збірної України з футзалу після гри з РосієюДодамо, що збірна України мінімально поступилася Росії з рахунком 2:3. У матчі за 3-е місце українська команда розгромно програла Іспанії (1:4).
ЧЄ-2022 з футзалу виграла збірна Португалії, яка розбила росіян, створивши камбек у фіналі.
Євро-2022 з футзалу: головне
- Престижний турнір приймали Нідерланди з 19 січня по 6 лютого.
- 16 збірних брали участь у змаганнях. Вони були поділені на 4 групи, в кожній - по 4 команди. У плей-офф вийшли по дві найкращі збірні з кожного квартету. Плей-офф, відповідно, почалося зі стадії 1/4 фіналу.
- Це перший чемпіонат Європи з футзалу, на якому виступило 16 команд, а не 12 як це було раніше. Тепер Євро буде проходити кожні 4 роки, а не кожні 2 роки як це було раніше.
- Титул чемпіонів Європи успішно захистила Португалія. Між іншим, вони також діючі чемпіони світу.